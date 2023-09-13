З великою ймовірністю відновленню не підлягають – ГУР про судна в Севастополі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що на судноремонтному заводі в окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено ворожі десантний корабель та підводний човен.

“Це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що з великою ймовірністю відновленню не підлягають. Так, сьогодні добрі новини. Знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого “Ростов-на-Дону”, а також підводного човна, що дуже важливо, носія ракет “Калібр”, – сказав Юсов.

“Сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи, коли чули звуки “бавовни”, бо розуміли, що триває демілітаризація Криму від російських загарбників”, – додав він.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було неспокійно. Сталися вибухи на судноремонтному заводі, де російські війська відновлювали свою техніку.

Як повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ, удари були завдані українськими військами – атакували ворожі засоби ВМС та портову інфраструктуру.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував своїм підлеглим за “відмінну бойову роботу”.

Українське видання “Defense Express” писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна “Ростов-на-Дону” та великого десантного корабля “Мінськ”.