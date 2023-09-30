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В Харькове российский «Тигр» «охотился» за патрульными

Происшествия 22:00   30.09.2023
Оксана Горун
В Харькове российский «Тигр» «охотился» за патрульными Фото: скриншот

Начальница Патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рассказали неизвестные подробности о прорыве российских ДРГ, который произошел в Харькове в первые дни вторжения.

«27 числа ранним утром мы ехали экипажем на служебном «Outlander» и увидели, что в центре города – по улице Сумской – стоит «Тигр». Мы с экипажем переглянулись – мы не понимали, будет ли наша патрульная машина целью или не будет. Но мы быстро изменили свое направление движения, увидели, что «Тигр» начинает двигаться за нами», — поделилась воспоминаниями Алена Стрижак в документальном фильме Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина».

Алена Стрижак
Фото: скриншот

Подробностей, как удалось уйти от опасной погони, в интервью Стрижак нет. Однако она рассказала, о чем думала в тот момент: «Я о себя тогда не думала вообще, потому что я понимала, что «Тигр» один возле моего здания (здания Патрульной полиции — Ред.), есть «Тигр» один позади нас – и нужно там выводить личный состав, в другое место перемещать».

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил подробности о единственном и разгромном для врага прорыве в Харьков.

Сергей Мельник и Дмитрий Комаров
Фото: скриншот

«27 февраля в 5:30 с двух сторон Харькова был прорыв двух диверсионных групп. Это были «Тигры», это было два танка, которые мы видели, это были «Камазы» тентованные с личным составом, — рассказал Мельник. — Они распределились по городу. Пытались показать, вероятно, всему миру, что Харьков уже захвачен. Задача была удержать позиции до подхода основных сил РФ. Бой (с ДРГ в 134-й школе Харькова — Ред.) длился восемь часов. По требованию сдаться – остаться живыми – они отказались. Они были готовы на все. Подготовка этих людей, именно этих террористов, она была на высоком уровне. Никого не пленили. Они были все уничтожены. Все – до единого».

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальница Патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рассказали неизвестные подробности о прорыве российских ДРГ, который произошел в Харькове в первые дни вторжения".