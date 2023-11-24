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Харківських стрітрейсерів відправлять до військкоматів – попередження поліції

Суспільство 09:06   24.11.2023
Оксана Горун
Харківських стрітрейсерів відправлять до військкоматів – попередження поліції

Новий начальник Патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко заявив, що навички любителів дрифтів та швидкості, які розбурхують харків’ян, дуже знадобляться при доставленні БК на позиції та евакуації поранених. І пообіцяв підказати любителям швидкості адреси військкоматів.

До харківських стрітрейсерів Левченко звернувся на своїй сторінці у фейсбуці.

“Усі ваші навички й уміння швидкої, агресивної їзди будуть дуже корисні для доставки БК на позиції, або евакуації поранених під ворожим вогнем. Адреси територіальних центрів комплектування підкажемо. На вулицях Харкова має бути порядок, а він починається з поваги один до одного“, – зокрема, написав Левченко.

Він опублікував відео дрифту, що нещодавно розлетілося по соцмережах у Харкові, й апелював до совісті перегонників.

Їм, з погляду головного патрульного, здалося, що “війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт, дратуючи Харків’ян, що і так нерідко прокидаються під звуки вибухів”.

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“На такий прояв неповаги патрульна поліція реагуватиме максимально жорстко і законно. На терпимість і розуміння не розраховуйте, в країні війна – профілактичні бесіди закінчилися”, – попередив Левченко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 09:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий начальник Патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко заявив, що навички любителів дрифтів та швидкості, які розбурхують харків’ян, дуже знадобляться при доставленні БК на позиції та евакуації поранених. І пообіцяв підказати любителям швидкості адреси військкоматів".