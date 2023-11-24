Харківських стрітрейсерів відправлять до військкоматів – попередження поліції

Новий начальник Патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко заявив, що навички любителів дрифтів та швидкості, які розбурхують харків’ян, дуже знадобляться при доставленні БК на позиції та евакуації поранених. І пообіцяв підказати любителям швидкості адреси військкоматів.

До харківських стрітрейсерів Левченко звернувся на своїй сторінці у фейсбуці.

“Усі ваші навички й уміння швидкої, агресивної їзди будуть дуже корисні для доставки БК на позиції, або евакуації поранених під ворожим вогнем. Адреси територіальних центрів комплектування підкажемо. На вулицях Харкова має бути порядок, а він починається з поваги один до одного“, – зокрема, написав Левченко.

Він опублікував відео дрифту, що нещодавно розлетілося по соцмережах у Харкові, й апелював до совісті перегонників.

Їм, з погляду головного патрульного, здалося, що “війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт, дратуючи Харків’ян, що і так нерідко прокидаються під звуки вибухів”.

“На такий прояв неповаги патрульна поліція реагуватиме максимально жорстко і законно. На терпимість і розуміння не розраховуйте, в країні війна – профілактичні бесіди закінчилися”, – попередив Левченко.