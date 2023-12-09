В Харькове двоих любителей дрифта задержали, а их авто отвезли на спецплощадку

Вчера правоохранители задержали в Харькове водителей автомобилей BMW и Ford из-за того, что они дерзко гоняли на площади Свободы и на улице Героев труда, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Инциденты произошли вчера вечером – на площади Свободы водитель автомобиля BMW, демонстрируя явное неуважение к обществу, с особой дерзостью совершил ряд грубых нарушений ПДД и общественного порядка. Нарушителя остановил экипаж копов, патрулировавший неподалеку. Аналогичная ситуация произошла на улице Героев труда, где патрульные остановили автомобиль Ford.

Поскольку в действиях водителей были вероятные признаки преступления по ч.1 ст. 296 «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом» УКУ, на место происшествия полицейские вызвали следователей.

В дальнейшем правонарушителей передали следователям, а их автомобили отвезли на специальную площадку.