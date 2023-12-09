У Харкові 2 любителів дрифта затримали, їхні автівки відвезли на спецмайданчик

Учора правоохоронці затримали у Харкові водіїв автомобілів BMW та Ford через те, що вони зухвало ганяли на майдані Свободи та на вулиці Героїв праці, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Інциденти сталися вчора ввечері – на майдані Свободи водій автомобіля BMW, демонструючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку. Порушника зупинив екіпаж копів, який патрулював неподалік. Аналогічна ситуація сталась на вулиці Героїв праці, де патрульні зупинили авто Ford.

Оскільки в діях водіїв були імовірні ознаки злочину за ч.1 ст. 296 “Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом ” ККУ, на місце події поліцейські викликали слідчих.

Надалі правопорушників передали слідчим, а їхні автомобілі відвезли на спеціальний майданчик.