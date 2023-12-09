У Харкові 2 любителів дрифта затримали, їхні автівки відвезли на спецмайданчик
Учора правоохоронці затримали у Харкові водіїв автомобілів BMW та Ford через те, що вони зухвало ганяли на майдані Свободи та на вулиці Героїв праці, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
Інциденти сталися вчора ввечері – на майдані Свободи водій автомобіля BMW, демонструючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку. Порушника зупинив екіпаж копів, який патрулював неподалік. Аналогічна ситуація сталась на вулиці Героїв праці, де патрульні зупинили авто Ford.
Оскільки в діях водіїв були імовірні ознаки злочину за ч.1 ст. 296 “Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом ” ККУ, на місце події поліцейські викликали слідчих.
Надалі правопорушників передали слідчим, а їхні автомобілі відвезли на спеціальний майданчик.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: автомобиль, водій, дрифт, машина, патрульная полиция Харьковской области, площадь свободы, улица героев труда, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 18:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора правоохоронці затримали у Харкові водіїв автомобілів BMW та Ford через те, що вони зухвало ганяли на майдані Свободи та на вулиці Героїв праці, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".