Live
  • Сб 09.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.67
  • EUR 39.5

У Харкові 2 любителів дрифта затримали, їхні автівки відвезли на спецмайданчик

Події 18:18   09.12.2023
Оксана Якушко

Учора правоохоронці затримали у Харкові водіїв автомобілів BMW та Ford через те, що вони зухвало ганяли на майдані Свободи та на вулиці Героїв праці, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Інциденти сталися вчора ввечері – на майдані Свободи водій автомобіля BMW, демонструючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку. Порушника зупинив екіпаж копів, який патрулював неподалік. Аналогічна ситуація сталась на вулиці Героїв праці, де патрульні зупинили авто Ford.

Оскільки в діях водіїв були імовірні ознаки злочину за ч.1 ст. 296 “Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом ” ККУ, на місце події поліцейські викликали слідчих.

Надалі правопорушників передали слідчим, а їхні автомобілі відвезли на спеціальний майданчик.

Читайте також: Хуліган, який розмалював вагони метро у Харкові, проведе 14 діб в ізоляторі

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові 2 любителів дрифта затримали, їхні автівки відвезли на спецмайданчик
У Харкові 2 любителів дрифта затримали, їхні автівки відвезли на спецмайданчик
09.12.2023, 18:18
Дві жінки загинули, чоловіка поранено через обстріл Куп’янська – Синєгубов
Дві жінки загинули, чоловіка поранено через обстріл Куп’янська – Синєгубов
09.12.2023, 17:51
Головні новини Харкова 9.12: 2 жінки загинули в Куп’янську, чоловіка поранено
Головні новини Харкова 9.12: 2 жінки загинули в Куп’янську, чоловіка поранено
09.12.2023, 17:38
11 житлових будинків у Харкові постраждали внаслідок ракетної атаки – Терехов
11 житлових будинків у Харкові постраждали внаслідок ракетної атаки – Терехов
09.12.2023, 16:06
Енергетики відновили 165 харків’янам світло, яке зникло після ракетної атаки
Енергетики відновили 165 харків’янам світло, яке зникло після ракетної атаки
09.12.2023, 16:47
Путін доручив захопити Куп’янськ до березня 2024 року і виборів у РФ – ISW
Путін доручив захопити Куп’янськ до березня 2024 року і виборів у РФ – ISW
09.12.2023, 13:49

Новини за темою:

16:17
Стадо слонів розтоптало автівку після того, як вона на шосе збила слоненя
17:58
Бійці ЗСУ лагодили автівку. Нові подробиці смертельної ДТП на Харківщині
16:59
Один помер, троє в реанімації. Кривава ДТП сталася на Харківщині
11:05
У Харкові копи зупинили водія, який мав рекордний рівень сп’яніння
08:45
Приватні будинки і автівки пошкоджені через обстріли в Харківській області

Ви читали новину: «У Харкові 2 любителів дрифта затримали, їхні автівки відвезли на спецмайданчик»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 18:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора правоохоронці затримали у Харкові водіїв автомобілів BMW та Ford через те, що вони зухвало ганяли на майдані Свободи та на вулиці Героїв праці, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".