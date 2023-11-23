Хуліган, який розмалював вагони метро у Харкові, проведе 14 діб в ізоляторі
Суд ухвалив, що 14 днів в Ізоляторі тимчасового тримання проведе 21-річний чоловік, який розписав та розмалював вікна та двері вагонів електропоїздів Харківського метрополітену, повідомили у Нацполіції.
Охоронці харківського метрополітену повідомили, що невідомий обмальовує вікна, двері вагонів електропоїздів і переходи станцій метро. Поліцейські викрили та затримали 21-річного харків’янина. Він свою вину визнав і пояснив, що в такий спосіб самовиражався.
Дзержинський райсуд Харкова притягнув порушника до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Покарання за порушення – 14 діб адміністративного арешту.
Поліцейські помістили чоловіка до Ізолятора тимчасового тримання.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вагон, Изолятор временного содержания, метро, метрополитен, наказание, приговор, суд, Харьков., хулиган;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 13:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ухвалив, що 14 днів в Ізоляторі тимчасового тримання проведе 21-річний чоловік, який розписав та розмалював вікна та двері вагонів електропоїздів Харківського метрополітену, повідомили у Нацполіції.".