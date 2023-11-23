Хулиган, разрисовавший вагоны метро в Харькове, проведет 14 суток в изоляторе

Суд постановил, что 14 дней в Изоляторе временного содержания проведет 21-летний мужчина, который расписал и разрисовал окна и двери вагонов электропоездов Харьковского метрополитена, сообщили в Нацполиции.

Охранники харьковского метрополитена сообщили, что неизвестный обрисовывает окна и двери вагонов электропоездов и переходы станций метро. Полицейские разоблачили и задержали 21-летнего харьковчанина. Он свою вину признал и объяснил, что таким образом самовыражался.

Дзержинский райсуд Харькова привлек нарушителя к административной ответственности, предусмотренной по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. Наказание за нарушение – 14 суток административного ареста.

Полицейские поместили мужчину в Изолятор временного содержания.