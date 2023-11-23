Хулиган, разрисовавший вагоны метро в Харькове, проведет 14 суток в изоляторе
Суд постановил, что 14 дней в Изоляторе временного содержания проведет 21-летний мужчина, который расписал и разрисовал окна и двери вагонов электропоездов Харьковского метрополитена, сообщили в Нацполиции.
Охранники харьковского метрополитена сообщили, что неизвестный обрисовывает окна и двери вагонов электропоездов и переходы станций метро. Полицейские разоблачили и задержали 21-летнего харьковчанина. Он свою вину признал и объяснил, что таким образом самовыражался.
Дзержинский райсуд Харькова привлек нарушителя к административной ответственности, предусмотренной по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. Наказание за нарушение – 14 суток административного ареста.
Полицейские поместили мужчину в Изолятор временного содержания.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вагон, Изолятор временного содержания, метро, метрополитен, наказание, приговор, суд, Харьков., хулиган;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 13:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд постановил, что 14 дней в Изоляторе временного содержания проведет 21-летний мужчина, который расписал и разрисовал окна и двери вагонов электропоездов Харьковского метрополитена, сообщили в Нацполиции.".