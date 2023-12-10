“Два протилежні світи” в Харкові – командир патрульних про дрифт у центрі

Командир Патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко назвав дрифт на площі Свободи в Харкові “демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моральності”.

“Майдан Свободи, та паркування торговельного центру повна автомобілів і перехожих Харків’ян, що відпочивають після робочого тижня. Жінки, діти. Водії даних автомобілів вирішили, що це ідеальне місце для здійснення навмисних заносів і грубих порушень правил дорожнього руху. Що на вимогу про припинення протиправних дій можна влаштувати перегони з поліцейськими, наражаючи на небезпеку не тільки себе, а і відпочиваючих жителів міста“, — описав картину подій, що відбулися напередодні в центрі Харкова Левченко.

Він наголосив, що такий дрифт – не лише порушення, а й ознака явної неповаги до суспільства.

“Це демонстративна зневага загальноприйнятими нормами моральності, бо не пройшло і двадцяти годин з моменту, як російські виродки випустили по Харкову балістичні ракети, пошкодивши житлові будинки та поранивши наших співгромадян. Два протилежні світи в одному місті“, – констатував командир патрульних.

Він повідомив, що автомобілі відправили на штрафмайданчик, а водіям загрожує кримінальна відповідальність і “ще багато цікавого”. Раніше Левченко обіцяв допомогти харківським перегонникам дістатися військкоматів.