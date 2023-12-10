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“Два протилежні світи” в Харкові – командир патрульних про дрифт у центрі

Суспільство 15:02   10.12.2023
Оксана Горун
“Два протилежні світи” в Харкові – командир патрульних про дрифт у центрі

Командир Патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко назвав дрифт на площі Свободи в Харкові “демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моральності”.

Майдан Свободи, та паркування торговельного центру повна автомобілів і перехожих Харків’ян, що відпочивають після робочого тижня. Жінки, діти. Водії даних автомобілів вирішили, що це ідеальне місце для здійснення навмисних заносів і грубих порушень правил дорожнього руху. Що на вимогу про припинення протиправних дій можна влаштувати перегони з поліцейськими, наражаючи на небезпеку не тільки себе, а і відпочиваючих жителів міста“, — описав картину подій, що відбулися напередодні в центрі Харкова Левченко.

Він наголосив, що такий дрифт – не лише порушення, а й ознака явної неповаги до суспільства.

“Це демонстративна зневага загальноприйнятими нормами моральності, бо не пройшло і двадцяти годин з моменту, як російські виродки випустили по Харкову балістичні ракети, пошкодивши житлові будинки та поранивши наших співгромадян. Два протилежні світи в одному місті“, – констатував командир патрульних.

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Він повідомив, що автомобілі відправили на штрафмайданчик, а водіям загрожує кримінальна відповідальність і “ще багато цікавого”. Раніше Левченко обіцяв допомогти харківським перегонникам дістатися військкоматів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 15:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир Патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко назвав дрифт на площі Свободи в Харкові “демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моральності”".