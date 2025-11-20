В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев после ударов

В Харькове по своим привычным маршрутам сегодня, 20 ноября, отправились некоторые троллейбусы и трамваи, которые не ходили после ударов по городу.

«Сегодня трамваи № 5, 8 и троллейбусы № 1, 3, 13, 19, 25, 35, 57 будут курсировать по своим основным путям движения», – пишут в пресс-службе мэрии.

Также временные автобусы, которые заменили вышеуказанный электротранспорт, уже отменены.

Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 46 пострадавших в Харькове, среди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет. Городской голова отмечал: удалось частично восстановить электроэнергию, подачу воды и тепла. Однако на некоторых участках работы продолжаются. Тем временем в пресс-службе мэрии предупредили о возможных изменениях в маршрутах троллейбусов и трамваев в результате ударов по Харькову.