В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев после ударов
В Харькове по своим привычным маршрутам сегодня, 20 ноября, отправились некоторые троллейбусы и трамваи, которые не ходили после ударов по городу.
«Сегодня трамваи № 5, 8 и троллейбусы № 1, 3, 13, 19, 25, 35, 57 будут курсировать по своим основным путям движения», – пишут в пресс-службе мэрии.
Также временные автобусы, которые заменили вышеуказанный электротранспорт, уже отменены.
Напомним, в ночь на 19 ноября Слободской и Основянский районы атаковали 18 БпЛА. Всего известно о 46 пострадавших в Харькове, среди которых двое детей — у них острый шок. Один из беспилотников попал в девятиэтажку, возник пожар, из поврежденного подъезда эвакуировали жильцов. По информации мэра Игоря Терехова, также БпЛА упали возле медучреждения и во дворе школы в Слободском районе. Пострадали жилые дома, магазин, разбит общественный транспорт, пострадали инфраструктурные объекты, отмечал Терехов. По информации руководителя Харьковской облпрокуратуры Амила Омарова, ВС РФ выпустили по городу ударные БпЛА типа «Герань-2». Правоохранители установили 15 мест попаданий. Среди пострадавших – две девочки, возрастом 9 и 13 лет. Городской голова отмечал: удалось частично восстановить электроэнергию, подачу воды и тепла. Однако на некоторых участках работы продолжаются. Тем временем в пресс-службе мэрии предупредили о возможных изменениях в маршрутах троллейбусов и трамваев в результате ударов по Харькову.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове восстановили движение троллейбусов и трамваев после ударов», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 09:35;