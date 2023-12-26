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Краще побути вдома – Синєгубов про загрозу ударів на Новий рік по Харківщині

Репортаж 13:55   26.12.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Краще побути вдома – Синєгубов про загрозу ударів на Новий рік по Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області на новорічні свята утриматися від масових заходів і святкувань на вулицях.

«Враховуючи ту поведінку ворога, яку він демонстрував минулого року, із настанням зими ми вже відчуваємо активізацію та очікуємо активізації намагань уразити нашу критичну інфраструктуру. Ми не виключаємо провокацій і не виключали на Різдво, на 25 грудня не мали такої активізації. На новорічні свята мусимо бути готовими. Ми просимо людей утриматися від масових заходів, від святкування на вулицях міста Харкова. Краще побути вдома зі своєю сім’єю й обов’язково реагувати на сигнали протиповітряної тривоги», – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 13:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області на новорічні свята утриматися від масових заходів і святкувань на вулицях.".