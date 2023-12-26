Лучше побыть дома – ХОВА о вероятности ударов РФ на Новый год по Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области на новогодние праздники воздержаться от массовых мероприятий и празднований на улицах.
«Учитывая то поведение врага, которое он демонстрировал в прошлом году, с наступлением зимы мы уже чувствуем активизацию и ожидаем активизации попыток поразить нашу критическую инфраструктуру. Мы не исключаем провокаций и не исключали на Рождество, на 25 декабря не имели такой активизации. На новогодние праздники должны быть готовы. Мы просим людей воздержаться от массовых мероприятий, от празднования на улицах города Харькова. Лучше побыть дома со своей семьей и обязательно реагировать на сигналы противовоздушной тревоги», – сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 13:55;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области на новогодние праздники воздержаться от массовых мероприятий и празднований на улицах.".