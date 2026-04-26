Три десятки п’яних водіїв спіймали на Харківщині: що показали “драгери”
Протягом минулої доби патрульні поліцейські виявили на дорогах Харківщини 31 водія з ознаками сп’яніння.
Інспектори зупинили автомобілі та задокументували порушення. На всіх водіїв склали адміністративні матеріали, які передадуть до суду, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
У поліції наголосили, що керування авто у стані сп’яніння створює реальну загрозу безпеці дорожнього руху та підвищує ризики ДТП з тяжкими наслідками для самого водія, пасажирів та інших учасників.
Патрульні закликають водіїв утримуватися від керування транспортом напідпитку.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, патрульна поліція Харківської області, пьяные водители;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 18:05;