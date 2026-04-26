Три десятки п’яних водіїв спіймали на Харківщині: що показали “драгери”

Протягом минулої доби патрульні поліцейські виявили на дорогах Харківщини 31 водія з ознаками сп’яніння.

Інспектори зупинили автомобілі та задокументували порушення. На всіх водіїв склали адміністративні матеріали, які передадуть до суду, повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

У поліції наголосили, що керування авто у стані сп’яніння створює реальну загрозу безпеці дорожнього руху та підвищує ризики ДТП з тяжкими наслідками для самого водія, пасажирів та інших учасників.

Патрульні закликають водіїв утримуватися від керування транспортом напідпитку.