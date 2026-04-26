Три десятка пьяных водителей поймали на Харьковщине: что показали Драгеры
В течение минувших суток патрульные полицейские обнаружили на дорогах Харьковщины 31 водителя с признаками опьянения.
Инспекторы остановили автомобили и задокументировали нарушения. На всех водителей составили административные материалы, которые передадут в суд, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В полиции подчеркнули, что управление авто в состоянии опьянения создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и повышает риски ДТП с тяжелыми последствиями для самого водителя, пассажиров и других участников.
Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области, пьяные водители;
Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 18:05;