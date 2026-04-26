Три десятка пьяных водителей поймали на Харьковщине: что показали Драгеры

В течение минувших суток патрульные полицейские обнаружили на дорогах Харьковщины 31 водителя с признаками опьянения.

Инспекторы остановили автомобили и задокументировали нарушения. На всех водителей составили административные материалы, которые передадут в суд, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В полиции подчеркнули, что управление авто в состоянии опьянения создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и повышает риски ДТП с тяжелыми последствиями для самого водителя, пассажиров и других участников.