Житель Змієва крав телефони та виносив техніку з житла харків’ян. Вирок суду
13 лютого Червонозаводський районний суд Харкова ухвалив обвинувальний вирок стосовно 38-річного жителя міста Зміїв, який в умовах воєнного стану обкрадав харків’ян. Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
З жовтня минулого року чоловік скоїв сім крадіжок у Харкові, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Поле діяльності засудженого було досить широким — він витягав мобільні телефони із сумок потерпілих на вокзалі, неодноразово проникав у житлові та нежитлові приміщення, звідки виносив дрібну побутову техніку, а одного разу навіть “розжився” бензиновим генератором. Крім того, наприкінці жовтня минулого року зловмисник пограбував жінку, вихопивши у неї з рук мобільний телефон”, – розповіли у відомстві.
Викрадене майно чоловік надалі перепродавав і таким чином “заробляв” на життя, повідомили в прокуратурі.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 186 КК України (вчинення крадіжок та грабежу в умовах воєнного стану).
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 лютого Червонозаводський районний суд Харкова ухвалив обвинувальний вирок стосовно 38-річного жителя міста Зміїв, який в умовах воєнного стану обкрадав харків’ян. Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.".