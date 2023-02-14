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Житель Змієва крав телефони та виносив техніку з житла харків’ян. Вирок суду

Події 19:51   14.02.2023
Олена Нагорна
Житель Змієва крав телефони та виносив техніку з житла харків’ян. Вирок суду

13 лютого Червонозаводський районний суд Харкова ухвалив обвинувальний вирок стосовно 38-річного жителя міста Зміїв, який в умовах воєнного стану обкрадав харків’ян. Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

З жовтня минулого року чоловік скоїв сім крадіжок у Харкові, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Поле діяльності засудженого було досить широким — він витягав мобільні телефони із сумок потерпілих на вокзалі, неодноразово проникав у житлові та нежитлові приміщення, звідки виносив дрібну побутову техніку, а одного разу навіть “розжився” бензиновим генератором. Крім того, наприкінці жовтня минулого року зловмисник пограбував жінку, вихопивши у неї з рук мобільний телефон”, – розповіли у відомстві.

Викрадене майно чоловік надалі перепродавав і таким чином “заробляв” на життя, повідомили в прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 186 КК України (вчинення крадіжок та грабежу в умовах воєнного стану).

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 19:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 лютого Червонозаводський районний суд Харкова ухвалив обвинувальний вирок стосовно 38-річного жителя міста Зміїв, який в умовах воєнного стану обкрадав харків’ян. Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.".