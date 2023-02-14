Під Харковом шахрайка вкрала у знайомих через онлайн-банкінг 150 тисяч гривень
Під суд піде жінка, яка користувалась довірою та крала гроші через онлайн-банкінг, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У серпні 2022 року мешканка смт Козача Лопань зверталась до свого колеги з проханням позичити у нього мобільний телефон та вигадувала для цього різні приводи. Декілька разів жінка пояснювала, що на її пристрої не працює інтернет, а їй терміново необхідно перерахувати гроші матері, а іншого разу озвучила іншу версію — начебто їй потрібно зробити телефонний дзвінок.
Чоловік, довіряючи обвинувачений, передавав їй телефон. Жінка, отримавши доступ до пристрою та банківського застосунку на ньому, перерахувала гроші з його картки на картку своєї знайомої.
Від дій жінки постраждав не лише її колега. У вересні до обвинуваченої звернувся літній чоловік з проханням допомогти перерахувати гроші через онлайн-банкінг. Замість допомоги жінка обікрала чоловіка, перерахувавши гроші з його рахунку на рахунок своєї знайомої.
Сума шкоди, завданої потерпілим, складає майже 150 тис. грн.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 27-річної жінки за фактом крадіжки, вчиненої повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
Справу розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 15:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під суд піде жінка, яка користувалась довірою та крала гроші через онлайн-банкінг, повідомила Харківська обласна прокуратура.".