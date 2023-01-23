Позичив у харків’янки 300 тис і погрожував убити: поліція шукає жертв шахрая
Поліція затримала 38-річного жителя міста Снятин Івано-Франківської області, який позичив у харків’янки 300 тисяч гривень, а щоб не віддавати – залякував жінку. Шахрай надсилав відео з погрозами, повідомлення із зображеннями труни, кислоти та похоронних вінків.
У грудні мешканка Холодногірського району звернулася до правоохоронців та розповіла, що їй погрожує чоловік, який два роки тому позичив у неї гроші, повідомили в облуправлінні Нацполіції.
На початку січня чоловікові заочно повідомили про підозру, а 23 січня – затримали його та провели у нього вдома обшук. Там знайшли гроші, а також пістолет типу “Флобер” із патронами.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Правоохоронці шукають тих, хто також став жертвою цього шахрая. Інформацію можна повідомити до відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП у Харківській області (+380686376157 або 102).
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 19:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція затримала 38-річного жителя міста Снятин Івано-Франківської області, який позичив у харків’янки 300 тисяч гривень, а щоб не віддавати – залякував жінку. Шахрай надсилав відео з погрозами, повідомлення із зображеннями труни, кислоти та похоронних вінків.".