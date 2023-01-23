З лаборантки ветлікарні в Харкові вимагали щомісячний хабар за право працювати
Слобідська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо завідувачки однієї з дільничних лікарень ветеринарної медицини, яка отримувала гроші з підлеглої за право працювати.
У лютому 2022 року завідувачка лікарні поставила умову лікарці-лаборантці, що та має щомісяця передавати їй 3 тисячі гривень – нібито для вищого керівництва. У разі відмови жінка погрожувала звільнити підлеглу, розповіли у Харківській облпрокуратурі.
З травня по вересень лаборантка платила завідувачці зазначену суму, однак у жовтні посадовиця підняла “ставку” до 4 тисяч на місяць.
Завідувачці інуримінують шахрайство та підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слобідська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо завідувачки однієї з дільничних лікарень ветеринарної медицини, яка отримувала гроші з підлеглої за право працювати.".