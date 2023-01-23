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Обкрадав земляків на Харківщині і агітував за рф – судитимуть колаборанта

Суспільство 15:07   23.01.2023
Оксана Якушко
Обкрадав земляків на Харківщині і агітував за рф – судитимуть колаборанта

За кражу и поддержку рф 54-летнему мужчине грозит до восьми лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

У червні минулого року у Балаклії Ізюмського району чоловік заліз до чужого гаража та викрав звідти набір інструментів.

Він також відправляв абонентам повідомлення, де публічно закликав підтримувати дії рф проти України.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 54-річного чоловіка за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), та за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Чоловіку світить від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 15:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За крадіжку та підтримку рф 54-річному чоловікові загрожує до восьми років за ґратами, повідомила Харківська обласна прокуратура.".