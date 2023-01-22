На Харківщині чоловік налагодив трансляцію телеканалів рф під час окупації

Під час окупації Куп’янщини 44-річний чоловік організував телетрансляцію пропаганди рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації смт Ковшарівка місцевий житель із березня по вересень співпрацював із загарбниками. Він організував трансляцію проросійського контенту, спрямованого на підтримку рф, місцевому населенню.

Колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи рф вести інформаційну війну проти України.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 44-річному чоловікові за фактом провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).