На Харьковщине мужчина наладил трансляцию телеканалов рф во время оккупации
Во время оккупации Купянщины 44-летний мужчина организовал телетрансляцию пропаганды рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Во время оккупации пгт Ковшаровка местный житель с марта по сентябрь сотрудничал с захватчиками. Он организовал трансляцию пророссийского контента, направленного на поддержку рф, для местного населения.
Коллаборант способствовал распространению кремлевских нарративов, помогая рф вести информационную войну против Украины.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 44-летнему мужчине по факту осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на ее поддержку и ее вооруженных формирований (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 13:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации Купянщины 44-летний мужчина организовал телетрансляцию пропаганды рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.".