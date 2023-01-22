На Харьковщине мужчина наладил трансляцию телеканалов рф во время оккупации

Во время оккупации Купянщины 44-летний мужчина организовал телетрансляцию пропаганды рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации пгт Ковшаровка местный житель с марта по сентябрь сотрудничал с захватчиками. Он организовал трансляцию пророссийского контента, направленного на поддержку рф, для местного населения.

Коллаборант способствовал распространению кремлевских нарративов, помогая рф вести информационную войну против Украины.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 44-летнему мужчине по факту осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на ее поддержку и ее вооруженных формирований (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).