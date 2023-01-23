Live
  • Понедельник 23.01.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

Обворовывал земляков на Харьковщине и агитировал за РФ – осудят коллаборанта

Общество 15:07   23.01.2023
Оксана Якушко
Обворовывал земляков на Харьковщине и агитировал за РФ – осудят коллаборанта

За кражу и поддержку рф 54-летнему мужчине грозит до восьми лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июне прошлого года в Балаклее Изюмского района мужчина залез в чужой гараж и похитил набор инструментов.
Он также отправлял абонентам сообщения, где публично призвал поддерживать действия рф против Украины.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины), и по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) .

Мужчине светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: На Харьковщине мужчина наладил трансляцию телеканалов рф во время оккупации

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:07
На Харьковщине мужчина наладил трансляцию телеканалов рф во время оккупации
10:56
В Харькове полиция поймала вора, который обворовывал киоски в переходах метро
08:21
Харьковчанин в течение месяца выносил товар из супермаркета — сводка полиции
14:48
В Харькове полиция поймала вора, четырежды обворовавшего магазин
12:40
В Харьковской области задержали лесника, который работал на оккупантов

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обворовывал земляков на Харьковщине и агитировал за РФ – осудят коллаборанта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 15:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За кражу и поддержку рф 54-летнему мужчине грозит до восьми лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.".