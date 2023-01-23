Обворовывал земляков на Харьковщине и агитировал за РФ – осудят коллаборанта

За кражу и поддержку рф 54-летнему мужчине грозит до восьми лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июне прошлого года в Балаклее Изюмского района мужчина залез в чужой гараж и похитил набор инструментов.

Он также отправлял абонентам сообщения, где публично призвал поддерживать действия рф против Украины.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчины по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины), и по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) .

Мужчине светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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