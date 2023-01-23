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С врача ветбольницы в Харькове вымогали ежемесячную взятку за право работать

Общество 18:30   23.01.2023
Елена Нагорная
С врача ветбольницы в Харькове вымогали ежемесячную взятку за право работать Фото: Харьковская облпрокуратура

Слободская окружная прокуратура г. Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей одной из участковых больниц ветеринарной медицины, которая получала деньги с подчиненной за право работать.

В феврале 2022 года заведующая больницей поставила условие врачу-лаборанту, что та должна ежемесячно передавать ей 3 тысячи гривен — якобы для высшего руководства. В случае отказа женщина угрожала уволить подчиненную, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

С мая по сентябрь лаборант платила заведующей указанную сумму, однако в октябре чиновница подняла «ставку» до 4 тысяч в месяц.

Заведующей инкриминируют мошенничество и подстрекательство к законченному покушению на предоставление служебному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слободская окружная прокуратура г. Харькова утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении заведующей одной из участковых больниц ветеринарной медицины, которая получала деньги с подчиненной за право работать.".