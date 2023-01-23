Одолжил у харьковчанки 300 тыс и грозился убить: полиция ищет жертв мошенника
Полиция задержала 38-летнего жителя города Снятин Ивано-Франковской области, который взял в долг у харьковчанки 300 тысяч гривен, а чтобы не отдавать — запугивал женщину. Мошенник присылал видео с угрозами, сообщения с изображениями гроба, кислоты и похоронных венков.
В декабре жительница Холодногорского района обратилась к правоохранителям и рассказала, что ей угрожает мужчина, который два года назад одолжил у нее деньги, сообщили в облуправлении Нацполиции.
В начале января мужчине заочно сообщили о подозрении, а 23 января — задержали его и провели у него дома обыск. Там нашли деньги, а также пистолет типа «Флобер» с патронами.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Правоохранители ищут тех, кто так же стал жертвой этого мошенника. Информацию можно сообщить в отдел полиции №2 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области (+380686376157 или 102).
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала 38-летнего жителя города Снятин Ивано-Франковской области, который взял в долг у харьковчанки 300 тысяч гривен, а чтобы не отдавать — запугивал женщину. Мошенник присылал видео с угрозами, сообщения с изображениями гроба, кислоты и похоронных венков.".