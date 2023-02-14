Под Харьковом мошенница украла через онлайн-банкинг 150 тысяч гривен

Под суд пойдет женщина, пользовавшаяся доверием и воровавшая деньги через онлайн-банкинг, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В августе 2022 года жительница пгт Казачья Лопань обращалась к своему коллеге с просьбой одолжить у него мобильный телефон и придумывала для этого разные поводы. Несколько раз женщина объясняла, что на ее устройстве не работает интернет, а ей срочно необходимо перечислить деньги матери, а в другой раз озвучила другую версию – вроде бы ей нужно позвонить.

Мужчина, доверяя, давал ей телефон. Женщина, получив доступ к устройству и банковскому приложению на нем, перечислила деньги с его карты на карту своей знакомой.

От действий женщины пострадал не только ее коллега. В сентябре к обвиняемой обратился пожилой мужчина с просьбой помочь перечислить деньги через онлайн-банкинг. Вместо помощи женщина обворовала мужчину, перечислив деньги с его счета на счет своей знакомой.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 150 тыс. грн.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летней женщины по факту кражи, совершенной повторно в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Дергачевском районном суде Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.