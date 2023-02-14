Под Харьковом мошенница украла через онлайн-банкинг 150 тысяч гривен
Под суд пойдет женщина, пользовавшаяся доверием и воровавшая деньги через онлайн-банкинг, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В августе 2022 года жительница пгт Казачья Лопань обращалась к своему коллеге с просьбой одолжить у него мобильный телефон и придумывала для этого разные поводы. Несколько раз женщина объясняла, что на ее устройстве не работает интернет, а ей срочно необходимо перечислить деньги матери, а в другой раз озвучила другую версию – вроде бы ей нужно позвонить.
Мужчина, доверяя, давал ей телефон. Женщина, получив доступ к устройству и банковскому приложению на нем, перечислила деньги с его карты на карту своей знакомой.
От действий женщины пострадал не только ее коллега. В сентябре к обвиняемой обратился пожилой мужчина с просьбой помочь перечислить деньги через онлайн-банкинг. Вместо помощи женщина обворовала мужчину, перечислив деньги с его счета на счет своей знакомой.
Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 150 тыс. грн.
Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летней женщины по факту кражи, совершенной повторно в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Дело будут рассматривать в Дергачевском районном суде Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 15:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под суд пойдет женщина, пользовавшаяся доверием и воровавшая деньги через онлайн-банкинг, сообщила Харьковская областная прокуратура.".