Житель Змиева крал телефоны и выносил технику из жилья харьковчан. Приговор

13 февраля Червонозаводский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя города Змиев, который в условиях военного положения обворовывал харьковчан. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

С октября прошлого года мужчина совершил семь краж в Харькове, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Поле деятельности осужденного было достаточно широким — он вытаскивал мобильные телефоны из сумок потерпевших на вокзале, неоднократно проникал в жилые и нежилые помещения, откуда выносил мелкую бытовую технику, а однажды даже «разжился» бензиновым генератором. Кроме того, в конце октября прошлого года злоумышленник ограбил женщину, выхватив у нее из рук мобильный телефон», — рассказали в ведомстве.

Похищенное имущество мужчина в дальнейшем перепродавал и таким образом «зарабатывал» на жизнь, сообщили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 185 и ч. 4 ст. 186 УК Украины (совершение краж и грабежа в условиях военного положения).