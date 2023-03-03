Из пункта обогрева на Северной Салтовке вор украл генератор и сдал в ломбард
В Харькове разоблачили вора, который 26 января украл бензиновый генератор с территории центрального теплового пункта на Северной Салтовке, который в случае блэкаута используется как пункт обогрева. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Донецкой области.
Бензиновый генератор марки FOGO F3001 мужчина 1990 года рождения сразу отнес в один из харьковских ломбардов и сдал за 25 тысяч гривен, сообщают в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».
Сейчас гражданин, который ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, задержан в рамках уголовного производства по ч.4 ст.185 УК Украины. Суд Днепровского района Днепропетровской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Предприятие также готовит гражданский иск с целью возмещения убытков.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили вора, который 26 января украл бензиновый генератор с территории центрального теплового пункта на Северной Салтовке, который в случае блэкаута используется как пункт обогрева. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Донецкой области.".