Из пункта обогрева на Северной Салтовке вор украл генератор и сдал в ломбард

В Харькове разоблачили вора, который 26 января украл бензиновый генератор с территории центрального теплового пункта на Северной Салтовке, который в случае блэкаута используется как пункт обогрева. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Донецкой области.

Бензиновый генератор марки FOGO F3001 мужчина 1990 года рождения сразу отнес в один из харьковских ломбардов и сдал за 25 тысяч гривен, сообщают в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

Сейчас гражданин, который ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, задержан в рамках уголовного производства по ч.4 ст.185 УК Украины. Суд Днепровского района Днепропетровской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предприятие также готовит гражданский иск с целью возмещения убытков.