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Из пункта обогрева на Северной Салтовке вор украл генератор и сдал в ломбард

Происшествия 18:57   03.03.2023
Елена Нагорная
Из пункта обогрева на Северной Салтовке вор украл генератор и сдал в ломбард Фото: КП «ХТС»

В Харькове разоблачили вора, который 26 января украл бензиновый генератор с территории центрального теплового пункта на Северной Салтовке, который в случае блэкаута используется как пункт обогрева. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Донецкой области.

Бензиновый генератор марки FOGO F3001 мужчина 1990 года рождения сразу отнес в один из харьковских ломбардов и сдал за 25 тысяч гривен, сообщают в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

Сейчас гражданин, который ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, задержан в рамках уголовного производства по ч.4 ст.185 УК Украины. Суд Днепровского района Днепропетровской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предприятие также готовит гражданский иск с целью возмещения убытков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 18:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили вора, который 26 января украл бензиновый генератор с территории центрального теплового пункта на Северной Салтовке, который в случае блэкаута используется как пункт обогрева. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Донецкой области.".