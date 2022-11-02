Метро, школи та зупинки: Терехов розповів, де грітимуть харків’ян
Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону повідомив про деталі щодо пунктів обігріву, які готують у Харкові на випадок глобальних відключень тепла та електрики.
“Ми готуватимемося до найгіршого – з надією все-таки, що все буде добре, і ми стабільно пройдемо опалювальний сезон. Але ми готуємо кілька типів пунктів обігріву”, – повідомив Терехов.
За його словами, серед таких типів – як стаціонарні пункти в існуючих будівлях та метро, так і мобільні – зокрема спеціалізовані намети.
“Перший тип – це будуть наші школи, в яких будуть розміщуватись пункти обігріву, які будуть оснащені генераторами, також можна буде зарядити мобільний телефон і так далі. Також готуватиметься гаряча їжа. Усе це робитиметься на генераторах. Другий тип пунктів обігріву – дуже великі, це станції метрополітену. У перші дні війни понад 150 тисяч харків’ян перебувало в метрополітені. Для нас це не нове. Ми сьогодні більш ретельно готуємо станції метрополітену до можливості прийняти людей і обігріти їх, нагодувати та зробити так, щоб людям було більш-менш комфортно”, – пояснив мер Харкова.
Також на пункти обігріву планують перетворити безпечні зупинки, які нещодавно почали розміщувати в Харкові. Усередині бетонних конструкцій також розмістять генератори, теплові гармати та планують готувати гаряче харчування.
“Ще ми плануємо розмістити в мікрорайонах намети спеціальні, які ми сьогодні закуповуємо, які спеціально призначені для пунктів обігріву, де будуть забезпечені ті ж умови – і харчування, і джерело живлення. І ще ми очікуємо на такі невеликі пункти обігріву – це будиночки, які ми локально розставлятимемо по житлових мікрорайонах міста Харкова”, – повідомив подробиці Терехов.
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За його словами, деякі з таких пунктів будуть призначені для тривалого перебування в них людей.
Також мер розповів, що в Харкові проробляють логістику транспорту на випадок тривалого відключення електрики та готують запаси палива для автобусів.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону повідомив про деталі щодо пунктів обігріву, які готують у Харкові на випадок глобальних відключень тепла та електрики".