Метро, школи та зупинки: Терехов розповів, де грітимуть харків’ян

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону повідомив про деталі щодо пунктів обігріву, які готують у Харкові на випадок глобальних відключень тепла та електрики.

“Ми готуватимемося до найгіршого – з надією все-таки, що все буде добре, і ми стабільно пройдемо опалювальний сезон. Але ми готуємо кілька типів пунктів обігріву”, – повідомив Терехов.

За його словами, серед таких типів – як стаціонарні пункти в існуючих будівлях та метро, ​​так і мобільні – зокрема спеціалізовані намети.

“Перший тип – це будуть наші школи, в яких будуть розміщуватись пункти обігріву, які будуть оснащені генераторами, також можна буде зарядити мобільний телефон і так далі. Також готуватиметься гаряча їжа. Усе це робитиметься на генераторах. Другий тип пунктів обігріву – дуже великі, це станції метрополітену. У перші дні війни понад 150 тисяч харків’ян перебувало в метрополітені. Для нас це не нове. Ми сьогодні більш ретельно готуємо станції метрополітену до можливості прийняти людей і обігріти їх, нагодувати та зробити так, щоб людям було більш-менш комфортно”, – пояснив мер Харкова.

Також на пункти обігріву планують перетворити безпечні зупинки, які нещодавно почали розміщувати в Харкові. Усередині бетонних конструкцій також розмістять генератори, теплові гармати та планують готувати гаряче харчування.

“Ще ми плануємо розмістити в мікрорайонах намети спеціальні, які ми сьогодні закуповуємо, які спеціально призначені для пунктів обігріву, де будуть забезпечені ті ж умови – і харчування, і джерело живлення. І ще ми очікуємо на такі невеликі пункти обігріву – це будиночки, які ми локально розставлятимемо по житлових мікрорайонах міста Харкова”, – повідомив подробиці Терехов.

За його словами, деякі з таких пунктів будуть призначені для тривалого перебування в них людей.

Також мер розповів, що в Харкові проробляють логістику транспорту на випадок тривалого відключення електрики та готують запаси палива для автобусів.