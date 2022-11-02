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Метро, школы и остановки: Терехов рассказал, где будут греть харьковчан

Общество 10:37   02.11.2022
Оксана Горун
Метро, школы и остановки: Терехов рассказал, где будут греть харьковчан

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил подробности о пунктах обогрева, которые готовят в Харькове на случай глобальных отключений тепла и электричества.

«Мы будем готовиться к самому худшему — с надеждой все-таки, что все будет хорошо, и мы стабильно пройдем отопительный сезон. Но тем не менее мы готовим несколько типов пунктов обогрева», — сообщил Терехов.

По его словам, среди таких типов — как стационарные пункты в существующих зданиях и метро, так и мобильные — в том числе специализированные палатки.

«Первый тип — это будут наши школы, в которых будут размещаться пункты обогрева, которые будут оснащены генераторами, также можно будет зарядить мобильный телефон и так далее. Также будет готовиться горячая еда. Все это будет делаться на генераторах. Второй тип пунктов обогрева — очень большой, это станции метрополитена. В первые дни войны более 150 тысяч харьковчан находилось в метрополитене. Для нас это не ново. Мы сегодня более тщательно готовим станции метрополитена к возможности принять людей и обогреть их, накормить и сделать так, чтобы людям было более или менее комфортно», — пояснил мэр Харькова.

Также в пункты обогрева планируют превратить безопасные установки, которые не так давно стали размещать в Харькове. Внутри бетонных конструкций также разместят генераторы, тепловые пушки и планируют готовить горячее питание.

«Еще мы планируем разместить в микрорайонах палатки специальные, котрые мы сегодня закупаем, которые специально предназначены для пунктов обогрева, где будут обеспечены те же условия — и питание, и источник питания. И еще мы ожидаем такие небольшие пункты обогрева — это домики, которые мы будем локально расставлять по жилым микрорайонам города Харькова», — сообщил подробности Терехов.

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    • По его словам, некоторые из таких пунктов будут предназначены для длительного пребывания в них людей.

    Также мэр рассказал, что в Харькове прорабатывают логистику транспорта на случай длительного отключения электричества и готовят запасы топлива для автобусов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 10:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил подробности о пунктах обогрева, которые готовят в Харькове на случай глобальных отключений тепла и электричества".