Сьогодні 7 березня: яке свято та день в історії

7 березня 321 року імператор Костянтин Великий видав едикт, яким оголосив вихідним днем ​​неділю. У 1788-му сталася Велика кіотська пожежа в Японії. У 1876-му Александер Белл запатентував телефон. У 1936-му німецька армія зайшла до Рейнської демілітаризованої зони. У 2022-му Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про звільнення Чугуєва, а також відбулася битва на підступах до Харкова – на “Розі вітрів”.

Свята та пам’ятні дати 7 березня

7 березня – День подяки співробітникам, Всесвітній день молитви та День виключених гаджетів (усі три відзначають у першу п’ятницю березня).

Також сьогодні: День “Бути почутим”, День народження телефону, День енергії рослин.

7 березня в історії

7 березня 321 року імператор Костянтин Великий видав едикт, яким оголосив вихідним днем ​​неділю. До цього Римська церква з другого сторіччя проводила недільні богослужіння. Коли ж правитель ухвалив, що неділя буде днем ​​відпочинку, до цієї традиції приєдналися й інші церкви в імперії.

Сам едикт імператор сформулював наступним чином: “У шанований день Сонця нехай магістрати та люди, які мешкають у містах, відпочивають й нехай усі майстерні будуть закриті. Однак у країні особи, які займаються землеробством, можуть вільно та законно продовжувати свої заняття, оскільки часто трапляється, що інший день не підходить для посіву зерна чи посадки винограду; щоб через нехтування належним моментом для подібних дій, небесна нагорода не була втрачена”.

Апеляцією до дня Сонця імператор намагався “ув’язати” язичницьку традицію поклоніння Сонцю з християнськими недільними богослужіннями. Досвід Костянтина щодо “пристосування” язичницьких свят до християнської традиції надалі наслідували в країнах, які приймали християнство.

7 березня 1788 року сталася Велика кіотська пожежа в Японії. Докладніше.

7 березня 1876 року Александер Грем Белл запатентував телефон. Цей патент надалі отримав звання “найдорожчого в історії”. Докладніше.

7 березня 1936 року німецька армія зайшла до Рейнської демілітаризованої зони, порушивши умови Версальського миру. Докладніше.

7 березня 2022 року Генштаб ЗСУ заявив про звільнення Чугуєва. Докладніше.

7 березня 2022 року відбулася битва на “Розі вітрів” – “кадировці” спробували штурмувати Харків, їх знищили воїни з 92 ОМБр, Нацгвардії та захисники, які в майбутньому стали спецпідрозділом ГУР Міноборони “Kraken”.

7 березня 2023 року в центрі Харкова вперше за рік повномасштабного вторгнення включили освітлення.

Церковне свято 7 березня

7 березня вшановують пам’ять священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василiя, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Єлпидія та Агафодора. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо лід на водоймах усе ще тримається й не тане — рік буде неврожайним.

Якщо горизонт став синього кольору — швидко прийде тепло.

Побачили в цей день зяблика — до холодної погоди, жайворонка — до тепла.

Що не можна робити 7 березня

Не можна концентруватися на негативі.

Не можна з’ясовувати відносини, сваритися та лихословити.