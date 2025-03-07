Сегодня 7 марта: какой праздник и день в истории

7 марта 321 года император Константин Великий издал эдикт, которым объявил выходным днем воскресенье. В 1788-м произошел Большой киотский пожар в Японии. В 1876-м Александер Белл запатентовал телефон. В 1936-м немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону. В 2022-м Генштаб ВСУ официально сообщил об освобождении Чугуева, а также произошло сражение на подступах к Харькову – на «Розе ветров».

Праздники и памятные даты 7 марта

7 марта – День признательности сотрудникам, Всемирный день молитвы и День выключенных гаджетов (все три отмечают в первую пятницу марта).

Также сегодня: День «Быть ​​услышанным», День рождения телефонного аппарата, День энергии растений.

7 марта в истории

7 марта 321 года император Константин Великий издал эдикт, которым объявил выходным днем воскресенье. До этого Римская церковь со второго столетия проводила воскресные богослужения. Когда же правитель постановил, что воскресенье будет днем ​​отдыха, к этой традиции присоединились и другие церкви в империи.

Сам эдикт император сформулировал следующим образом: «В почитаемый день Солнца пусть магистраты и проживающие в городах люди отдыхают и пусть все мастерские будут закрыты. Однако люди, занимающиеся земледелием, могут свободно и законно продолжать свои занятия, поскольку часто случается, что другой день не подходит для посева зерна или посадки винограда; чтобы из-за пренебрежения подходящим моментом для подобных действий, небесная награда не была утрачена».

Апелляцией ко дню Солнца император пытался увязать языческую традицию поклонения Солнцу с христианскими воскресными богослужениями. Опыт Константина по «приспособлению» языческих праздников к христианской традиции в дальнейшем копировали в странах, принимавших христианство.

7 марта 1788 года произошел Большой киотский пожар в Японии. Подробнее.

7 марта 1876 года Александр Грейам Белл запатентовал телефон. Этот патент в дальнейшем получил звание «самого дорогого в истории». Подробнее.

7 марта 1936 года немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира. Подробнее.

7 марта 2022 года Генштаб ВСУ заявил об освобождении Чугуева. Подробнее.

7 марта 2022 года состоялось сражение на «Розе ветров» — «кадыровцы» попытались штурмовать Харьков, их уничтожили воины из 92 ОМБр, Нацгвардии и защитники, которые в будущем стали спецподразделением ГУР Минобороны «Kraken».

7 марта 2023 года в центре Харькова впервые за год полномасштабного вторжения включили освещение.

Церковный праздник 7 марта

7 марта чтят память священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Подробнее.

Народные приметы

Если лед на водоемах все еще держится и не тает, год будет неурожайным.

Если горизонт стал синего цвета – скоро придет тепло.

Увидели в этот день зяблика – к холодной погоде, жаворонка – к теплу.

Что нельзя делать 7 марта

Нельзя сконцентрироваться на негативе.

Нельзя выяснять отношения, ссориться и злословить.