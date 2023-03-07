Бой у «Розы ветров»: год назад «кадыровцы» штурмовали Харьков и умерли (видео)
7 марта 2022 года российские военные предприняли вторую попытку взять штурмом Харьков, и снова безуспешно.
Хронику этого дня войны опубликовало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.
«Наше подразделение тогда держало оборону на окружной города и вместе с бойцами 92-й ОМБр и НГУ приняло бой возле кафе «Роза ветров». Штурмовые действия на наше направление тогда проводили «кадыровцы», — рассказали спецназовцы.
Защитники вспоминают тот бой и своего побратима Артура Гимли, который был ранен.
«Через несколько дней Артур уже был в строю и дальше участвовал еще не в одной штурмовой операции по освобождению нашей земли. Настоящий тигр, который по сей день нагоняет ужас на россиян», — рассказывает командир разведывательно-диверсионного батальона «Азов» в составе Kraken Сергей Величко.
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Спецназовцы пишут, что штурм успеха не имел — захватчики были убиты. А те, кто получил ранения, попали в плен.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 марта 2022 года российские военные предприняли вторую попытку взять штурмом Харьков, и снова безуспешно.".