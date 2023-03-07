Бой у «Розы ветров»: год назад «кадыровцы» штурмовали Харьков и умерли (видео)

7 марта 2022 года российские военные предприняли вторую попытку взять штурмом Харьков, и снова безуспешно.

Хронику этого дня войны опубликовало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.

«Наше подразделение тогда держало оборону на окружной города и вместе с бойцами 92-й ОМБр и НГУ приняло бой возле кафе «Роза ветров». Штурмовые действия на наше направление тогда проводили «кадыровцы», — рассказали спецназовцы.

Защитники вспоминают тот бой и своего побратима Артура Гимли, который был ранен.

«Через несколько дней Артур уже был в строю и дальше участвовал еще не в одной штурмовой операции по освобождению нашей земли. Настоящий тигр, который по сей день нагоняет ужас на россиян», — рассказывает командир разведывательно-диверсионного батальона «Азов» в составе Kraken Сергей Величко.

Спецназовцы пишут, что штурм успеха не имел — захватчики были убиты. А те, кто получил ранения, попали в плен.