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Бой у «Розы ветров»: год назад «кадыровцы» штурмовали Харьков и умерли (видео)

Общество 21:41   07.03.2023
Елена Нагорная
Бой у «Розы ветров»: год назад «кадыровцы» штурмовали Харьков и умерли (видео) Фото: Kraken

7 марта 2022 года российские военные предприняли вторую попытку взять штурмом Харьков, и снова безуспешно.

Хронику этого дня войны опубликовало спецподразделение ГУР Минобороны Kraken.

«Наше подразделение тогда держало оборону на окружной города и вместе с бойцами 92-й ОМБр и НГУ приняло бой возле кафе «Роза ветров». Штурмовые действия на наше направление тогда проводили «кадыровцы», — рассказали спецназовцы.

Защитники вспоминают тот бой и своего побратима Артура Гимли, который был ранен.

«Через несколько дней Артур уже был в строю и дальше участвовал еще не в одной штурмовой операции по освобождению нашей земли. Настоящий тигр, который по сей день нагоняет ужас на россиян», — рассказывает командир разведывательно-диверсионного батальона «Азов» в составе Kraken Сергей Величко.

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Спецназовцы пишут, что штурм успеха не имел — захватчики были убиты. А те, кто получил ранения, попали в плен.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 21:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 марта 2022 года российские военные предприняли вторую попытку взять штурмом Харьков, и снова безуспешно.".