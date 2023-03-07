Бій на “Розі вітрів”: рік тому “кадирівці” штурмували Харків і померли (відео)
7 березня 2022 року російські військові здійснили другу спробу взяти штурмом Харків, і знову безуспішно.
Хроніку цього дня війни опублікував спецпідрозділ ГУР Міноборони Kraken.
“Наш підрозділ тоді тримав оборону на окружній міста і разом з бійцями 92-ї ОМБр та НГУ прийняв бій біля кафе “Роза вітрів”. Штурмові дії на наш напрямок тоді проводили “кадирівці”, – розповіли спецпризначенці.
Захисники згадують той бій і свого побратима Артура Гімлі, якого було поранено.
“Через кілька днів Артур уже був у строю і далі брав участь ще не в одній штурмовій операції зі звільнення нашої землі. Справжній тигр, який донині наганяє жаху на росіян”, – розповідає командир розвідувально-диверсійного батальйону “Азов” у складі Kraken Сергій Величко.
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Спецпризначенці пишуть, що штурм успіху не мав – загарбників було вбито. А ті, хто дістав поранень, потрапили в полон.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 21:41;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 березня 2022 року російські військові здійснили другу спробу взяти штурмом Харків, і знову безуспішно.".