Kraken – про звільнення Руської Лозової та участь у штурмі Буданова (відео)

У звільненні села Руська Лозова Харківської області від окупантів наприкінці квітня разом із бійцями спецпідрозділу Kraken особисто брав участь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це командир Kraken, “гурівець” із позивним “Віто” розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда”.

“Зараз можна говорити – на це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов. Ходив на штурм”, – розповів Віто.

За словами бійців, операція розпочиналася із селища Лісне, в “сірій зоні”, на височині. З першого разу зайти не вдалося, адже російські військові замінували дорогу і гатили з артилерії. Тож операцію згорнули та доопрацювали. Перед другою спробою група розвідників зайшла до села та привела язика, місцевого колаборанта. Від нього дізналися докладніше про сили росіян.



“У нас було десь 200-220 осіб. Висунулись у пішому порядку через ліс. Поки ми робили відволікаючий маневр, командир батальйону Скіф зайшов із піхотою через правий фланг, зайняв визначені сектори, після чого почали зачистку”, – каже Віто.

“Заходили через лісовий масив уночі на нозі, пішки. Несли стрілецьку зброю, гранатомети та пару ПТУРів. Ішли цвинтарем, зачищали вулиці, рухалися в центр, де була церква. Згодом я вибрав її як наш опорний пункт. За словами агентури, це була єдина будівля з добротним підвалом, де можна було сховатися”, — згадує Скіф.

Група Скіфа була невеликою. Коли на Руську Лозову з боку Питомника висунулася бронетехніка РФ, бійці на три дні закріпилися в церкві, по якій працювала авіація та танк.

“Команда була утримувати селище до підходу нашої бронегрупи та важкого озброєння. Хлопці спочатку налагодили піший маршрут через лісовий масив, звідки на нозі приносили БК. А потім на броньованому КАМАЗі проривалися з боєприпасами, провізією та забирали полонених”, – розповів Скіф.

Після прориву основних українських сил трасою Руську Лозову остаточно зачистили. Наступного дня о шостій ранку супротивник спробував повернути позиції, але успіху не мав.