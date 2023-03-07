Ветеранам “Азова” та ультрасам у Харкові зброю роздали напередодні вторгнення
Зброю майбутнім воїнам Kraken видавали зі схованок ГУР Міноборони 23 лютого. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на коментар командира спецпідрозділу Kraken із позивним Віто.
За опублікованою інформацією, ультраси, “азовці” та добровольці були озброєні ще ввечері 23 лютого, коли більшість харків’ян лягали спати, не знаючи, що на них чекає завтра.
“Добровольцям роздали пістолети, автомати “Калашнікова”, кілька великокаліберних кулеметів, гранатометів та ПТУРів, – повідомила “УП”. – Усього “рух опору” Харкова, яким займався ГУР, налічував до 500 осіб”.
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Уже 24 лютого охочих захистити Харків зі зброєю в руках побільшало вдвічі. 26 лютого один із лідерів руху Костянтин Немічев заявив про створення Штабу оборони Харкова – у будівлі ХОВА.
А за місяць ветерани “Азова” та ультрас склали кістяк спецпідрозділу ГУР МО України “Kraken”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 11:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зброю майбутнім воїнам Kraken видавали зі схованок ГУР Міноборони 23 лютого. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на коментар командира спецпідрозділу Kraken із позивним Віто".