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Ветеранам «Азова» и ультрасам в Харькове оружие раздали накануне вторжения

Общество 11:26   07.03.2023
Оксана Горун
Ветеранам «Азова» и ультрасам в Харькове оружие раздали накануне вторжения Фото: telegram Константина Немичева

Оружие будущим воинам Kraken выдавали из тайников ГУР Минобороны 23 февраля. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий командира спецподразделения Kraken с позывным Вито.

По опубликованной информации, ультрасы, «азовцы» и добровольцы были вооружены еще вечером 23 февраля, когда большинство харьковчан ложились спать, не зная, что их ждет завтра.

«Добровольцам раздали пистолеты, автоматы «Калашникова», несколько крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и ПТУРов, — сообщила «УП». — Всего «движение сопротивления» Харькова, которым занимался ГУР, насчитывало до 500 человек».

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    • Уже 24 февраля желающих защищить Харьков с оружием в руках стало в два раза больше. 26 февраля один из лидеров движения Константин Немичев заявил о создании Штаба обороны Харькова — в здании ХОВА.

    А через месяц ветераны «Азова» и ультрас составили костяк спецподразделения ГУР МО Украины «Kraken».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оружие будущим воинам Kraken выдавали из тайников ГУР Минобороны 23 февраля. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий командира спецподразделения Kraken с позывным Вито".