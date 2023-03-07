Ветеранам «Азова» и ультрасам в Харькове оружие раздали накануне вторжения
Оружие будущим воинам Kraken выдавали из тайников ГУР Минобороны 23 февраля. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий командира спецподразделения Kraken с позывным Вито.
По опубликованной информации, ультрасы, «азовцы» и добровольцы были вооружены еще вечером 23 февраля, когда большинство харьковчан ложились спать, не зная, что их ждет завтра.
«Добровольцам раздали пистолеты, автоматы «Калашникова», несколько крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и ПТУРов, — сообщила «УП». — Всего «движение сопротивления» Харькова, которым занимался ГУР, насчитывало до 500 человек».
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Уже 24 февраля желающих защищить Харьков с оружием в руках стало в два раза больше. 26 февраля один из лидеров движения Константин Немичев заявил о создании Штаба обороны Харькова — в здании ХОВА.
А через месяц ветераны «Азова» и ультрас составили костяк спецподразделения ГУР МО Украины «Kraken».
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оружие будущим воинам Kraken выдавали из тайников ГУР Минобороны 23 февраля. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на комментарий командира спецподразделения Kraken с позывным Вито".