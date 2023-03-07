Kraken — о деоккупации Русской Лозовой и участии в штурме Буданова (видео)

В освобождении села Русская Лозовая Харьковской области от оккупантов в конце апреля вместе с бойцами спецподразделения Kraken лично участвовал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом командир Kraken, «гуровец» с позывным «Вито» рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«Сейчас можно говорить — на это задание приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм», — рассказал Вито.

По словам бойцов, операция начиналась с поселка Лесное, в «серой зоне», на возвышенности. С первого раза зайти не удалось, так как российские военные заминировали дорогу и били из артиллерии. Поэтому операцию свернули и доработали. Перед второй попыткой группа разведчиков зашла в село и привела языка, местного коллаборанта. От него узнали подробнее о силах россиян.

«У нас было где-то 200-220 человек. Выдвинулись в пешем порядке через лес. Пока мы делали отвлекающий маневр, командир батальона Скиф зашел с пехотой через правый фланг, занял определенные сектора, после чего начали зачистку», — говорит Вито.

«Заходили через лесной массив ночью, пешком. Несли стрелковое оружие, гранатометы и пару ПТУРов. Шли по кладбищу, зачищали улицы, двигались в центр, где была церковь. Впоследствии я выбрал ее как наш опорный пункт. По словам агентуры, это было единственное здание с добротным подвалом, где можно было спрятаться», — вспоминает Скиф.

Группа Скифа была небольшой. Когда на Русскую Лозовую со стороны Питомника выдвинулась бронетехника РФ, бойцы на три дня закрепились в церкви, по которой работала авиация и танк.

«Команда была удерживать поселок до подхода нашей бронегруппы и тяжелого вооружения. Ребята сначала наладили пеший маршрут через лесной массив, откуда на ноге приносили БК. А потом на бронированном КАМАЗе прорывались с боеприпасами, провизией и забирали пленных», — рассказал Скиф.

После прорыва основных украинских сил по трассе Русскую Лозовую окончательно зачистили. На следующий день в шесть утра противник попытался вернуть позиции, но успеха не имел.