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Перша й остання спроба ворога зайти в Харків – Kraken про 27.02.2022 (відео)

Суспільство 21:46   27.02.2023
Олена Нагорна
Перша й остання спроба ворога зайти в Харків – Kraken про 27.02.2022 (відео)

У спецпідрозділі ГУР Міноборони Kraken згадали як рік тому, 27 лютого, російські військові вперше і, як наголошують у підрозділі, востаннє прорвалися в Харків та були знищені українськими захисниками.

“З самого ранку до штабу підрозділу почала надходити інформація про пересування росіян по Харкову. Командирами підрозділу були сформовані мобільні групи, які висунулися по різних напрямках міста знищувати ворога”, – розповідають у Telegram-каналі формування.

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Бійці зазначають, що єдиним місцем, де загарбникам вдалося закріпитися, стала школа №134 на вулиці Шевченка.

“Це була одна з рот псковського десанту 2-ї бригади спецпризначення ГРУ. Дві наші групи разом з іншими підрозділами оточили школу та вели бій з силами супротивника. Бій тривав весь день. Врешті решт, всі росіяни були знищені, двоє потрапили в полон” , – згадують у Kraken.

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Ще одну групу супротивника з-поміж десантників цієї ж бригади, продовжують у підрозділі, було знищено силами 92-ї ОМБр при спробі вийти з міста в Лісопарку.

“Це була їхня перша і остання спроба зайти у місто. Зараз росіяни у своїх каналах розповідають про другу спробу штурму Харкова 7 березня. Про цей епізод ми розповімо окремо у річницю тих подій”, — додали в підрозділі.

Відео: Kraken

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 21:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У спецпідрозділі ГУР Міноборони Kraken згадали як рік тому, 27 лютого, російські військові вперше і, як наголошують у підрозділі, востаннє прорвалися в Харків та були знищені українськими захисниками.".