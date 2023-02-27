Первая и последняя попытка врага зайти в Харьков — Kraken о 27.02.2022 (видео)
В спецподразделении ГУР Минобороны Kraken вспомнили как год назад, 27 февраля, российские военные впервые и, как отмечают в подразделении, в последний раз прорвались в Харьков и были уничтожены украинскими защитниками.
«С самого утра в штаб подразделения начала поступать информация о передвижении россиян по Харькову. Командирами подразделения были сформированы мобильные группы, которые выдвинулись по разным направлениям города уничтожать врага», — рассказывают в Telegram-канале формирования.
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Бойцы отмечают, что единственным местом, где захватчикам удалось закрепиться, стала школа №134 на улице Шевченко.
«Это была одна из рот псковского десанта 2-й бригады спецназначения ГРУ. Две наши группы вместе с другими подразделениями окружили школу и вели бой с силами противника. Бой продолжался весь день. В конце концов, все россияне были уничтожены, двое попали в плен», — вспоминают в Kraken.
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Еще одна группа противника из числа десантников этой же бригады, продолжают в подразделении, была уничтожена силами 92-й ОМБр при попытке выйти из города в Лесопарке.
«Это была их первая и последняя попытка зайти в город. Сейчас россияне в своих каналах рассказывают о второй попытке штурма Харькова 7 марта. Об этом эпизоде мы расскажем отдельно в годовщину тех событий», — добавили в подразделении.
Видео: Kraken
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В спецподразделении ГУР Минобороны Kraken вспомнили как год назад, 27 февраля, российские военные впервые и, как отмечают в подразделении, в последний раз прорвались в Харьков и были уничтожены украинскими защитниками.".