Как в Харькове в школе № 134 заживо сгорели 30 псковских спецназовцев

«Псковская спецура сгорела заживо», — гвардеец Fox рассказал о бое в Харьковской школе №134.

Обожженная войной Харьковская специализированная школа №134 стала смертельной ловушкой для нескольких десятков российских спецназовцев, рассказывает Отделение информации и коммуникации Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Россияне считали это учебное заведение ахиллесовой пяткой в обороне Харькова, попытались создать здесь форпост для дальнейшего продвижения в город и захвата важных промышленных объектов. Fox — один из гвардейцев, участвовавших в ликвидации этой угрозы.

Утром 27 февраля в Харьков начали заходить первые группы специального назначения противника.

Социальные сети пестрят видео и фото о передвижении военнослужащих России и техники, которые малыми группами пытались прорываться в центр Харькова. Одна из боевых групп досталась пустой в тот день Харьковской школе №134.

«Мы получили приказ на штурм. По предварительной информации в районе метро «Киевская» была одна из групп тех же печально известных псковских спецназовцев. У Киевского «Роста» уже была одна из линий обороны Харькова, ее держала терроборона. Насколько я знаю, Фрайкор стали одними из первых, кто вел бой с россиянами. Там еще работали коллеги из спецподразделения Корд. – рассказывает гвардиец Fox. Россияне рассчитывали на эффект внезапности, но зря. — У нас были крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, под огненным прикрытием заходили в школу. Товарищи из Корда уже попытались штурмовать и собрали информацию о противнике. И взяли пленника, который впоследствии рассказал, кто он на самом деле, без «легенды».

Противник был подготовлен к боевым действиям в городе, но не учел особенности конструкций захваченной школы.

“Когда мы зашли в школу, она уже пылала до второго этажа – здание было старое, все коридоры деревянные. Время играло против нашего противника. Это была одна группа той же 2-й бригады, псковские спецназовцы, было их до 30 человек. Они уже забаррикадировались на чердаке. Мы пошли зачищать каждое помещение каждый этаж этой школы. Когда мы доходили до последнего этажа, россияне тот пролет тротуара перекрыли деревянными дверями. И начали нас забрасывать гранатами. Мы решили сделать тактическую паузу, потому что выход на чердак был один»

На призывы сложить оружие и сдаться в плен оккупанты отвечали огнем.

«Здание пылало, мы перекрыли каждый этаж, окна, все выходы и пути. И мы ждали. Это тоже было рискованно: могло подойти подкрепление».

Но надежды российских спецназовцев на множество боеприпасов и быстрое подкрепление тоже не оправдались.

“Я знаю, что пропаганда России пытается сделать из этих ребят героев, но это не так. Единственное, что они сделали, это без чести погибли – сгорели заживо. Спасся только пленный. Когда огонь дошел до чердака, они сами стали выпрыгивать в противогазах из здания», — вспоминает Fox.

По его наблюдениям, враг действовал эмоционально, боялся своего командования больше, чем огня, действовал обученно, однако шаблонно, не жалел ресурсов — человеческих и материальных.

«По разведданным, которые мы получили, Харьков на тот момент должны были штурмовать 2-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, дислоцирующаяся в Пскове, также 25-я отдельная гвардейская мотопехотная бригада, несколько подразделений росгвардии. Знаете. Я очень хочу поблагодарить всех, кто тогда защищал Харьков: это и 92-я бригада, и Корд, территориальная оборона. Хочу поблагодарить нашу артиллерию. Потому как раз она смогла остановить основную массу сил, которые должны были зайти сюда!»

Fox считает то сражение для себя переломным, хотя позже побывал и в куда более жестких ситуациях: просто страшно представить, где была бы сейчас линия фронта, если бы планы россиян по Харькову были реализованы.