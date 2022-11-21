На Харьковщине обнаружили минный коридор (фото)

Воины Нацгвардии и военные контрразведчики обнаружили плотно заминированную врагом территорию в районе границы на Харьковщине — у населенных пунктов Шопино, Токаревка и Гоптовка.

Где искать российские мины, военные выяснили во время фильтрационных мероприятий — пообщавшись с местным населением. И обнаружили целую «коллекцию» мин МОН-90, МОН-50, фугасов и ОЗМ-72. Об этом сообщает пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

«После передвижения по населенному пункту нашли мину МОН-90, установленную противником, она была установлена ​​на дистанционном взрывнике. Мины шли цепью, оккупанты сделали коридор для прохождения наших сил и в случае входа в населенный пункт, они бы взорвали личный состав и технику. Также мы нашли фугас и разминировали его для дальнейшего применения в наших интересах», – рассказал нацгвардеец Вадим.

МОН-90 – это советская противопехотная мина направленного действия, предназначенная для поражения личного состава противника готовыми обломками на расстояние до ста метров, пояснили в пресс-службе НГУ.

«Кроме МОН-90 и МОН-50, мы нашли пять ОЗМ-72 – это выпрыгивающие мины, их еще называют «мина-лягушка», она выбрасывает боевую часть до метра в высоту и срабатывает в воздухе. Также во время прохождения минным коридором мы нашли фугасный снаряд, начиненный двумя килограммами тротила и самодельное взрывное устройство с гвоздями и патронами», – рассказал нацгвардеец «Адистрон».

Нацгвардейцы подчеркнули: если бы минный коридор сработал, пострадали бы мирные жители. Так что мины разминировали сами, не вызывая сапером. Обезвреженные взрывные устройства нацгвардейцы забрали с собой, чтобы затем поставить их на границе или возле своих позициях, защищая их от противника.