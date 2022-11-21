На Харківщині виявили мінний коридор (фото)

Воїни Нацгвардії та військові контррозвідники виявили щільно заміновану ворогом територію в районі кордону на Харківщині – біля населених пунктів Шопіно, Токарівка та Гоптівка.

Де шукати російські міни, військові з’ясували під час фільтраційних заходів – поспілкувавшись із місцевим населенням. І виявили цілу “колекцію” мін МОН-90, МОН-50, фугасів та ОЗМ-72. Про це повідомляє прессслужба Східного ОТО Нацгвардії України.

“Після пересування по населеному пункту знайшли міну МОН-90 встановлену противником, вона була встановлена на дистанційному підривнику. Міни йшли ланцюгом, окупанти зробили коридор для проходження наших сил і у разі входу до населеного пункту, вони б підірвали особовий склад та техніку. Також ми знайшли Фугас і розмінували його для подальшого застосування у наших інтересах”, – розповів нацгвардієць Вадим.

МОН-90 – це радянська протипіхотна міна спрямованої дії, призначена для враження особового складу противника, готовими уламками на відстані до ста метрів, пояснили у пресслужбі НГУ.

“Окрім МОН-90 та МОН-50 ми знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають “міна-жаба”, вона викидає бойову частину до метру в висоту і спрацьовує в повітрі. Також під час проходження мінним коридором ми знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій з цвяхами та патронами”, – розповів нацгвардієць “Адістрон”.

Нацгвардійці наголосили: якби мінний коридор спрацював, постраждали б мирні жителі. Тож міни розмінували самі, не викликаючи саперів. Знешкоджені вибухові пристрої нацгвардійці забрали із собою, щоб потім поставити їх на кордоні або біля своїх позицій, захищаючи їх від ворога.