Сегодня 7 марта: какой праздник и день в истории

7 марта 2022 года Генштаб ВСУ официально сообщил об освобождении Чугуева, а также произошло сражение на подступах к Харькову — на «Розе ветров». В 1936-м немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону. В 1876-м Александр Белл запатентовал телефон. В 1788-м произошел Большой киотский пожар в Японии.

Праздники и памятные даты 7 марта

7 марта – День «Быть услышанным», День рождения телефонного аппарата.

7 марта в истории

7 марта 1788 года произошел Большой киотский пожар в Японии. Подробнее.

7 марта 1876 года Александр Грейам Белл запатентовал телефон. Этот патент в дальнейшем получил звание «самого дорогого в истории».

Один из самых знаменитых изобретателей не был ни ученым-физиком, ни инженером. Всю свою жизнь до судьбоносного изобретения он посвятил преподавательской деятельности. Сначала учил ораторскому искусству, а впоследствии стал сурдопедагогом и посвятил себя работе с глухими. Юность и молодость Белл провел в Великобритании, где родился. Там он начал применять свою методику «Видимой речи». Он работал с глухими детьми. Впоследствии, по настоянию отца и вместе с ним, Белл переехал в Канаду (причина была очень веская, два брата Белла умерли от туберкулеза, и изменением климата отец рассчитывал спасти теперь уже единственного сына). На другом континенте ни Александр, ни его отец – успешный британский логопед – не были известны, им пришлось начинать все сначала.

После длительных поисков работы Белл устроился в Бостонскую школу для глухих. Его система обучения детей с недостатками слуха быстро приобрела популярность, о нем начала писать пресса. Уже в 1872 году, в 26 лет, преподаватель стал профессором «голосовой физиологии и красноречия» в Ораторской школе Бостонского университета. Переломный момент и в карьере, и в личной жизни Белла случился, когда на его работу обратил внимание президент Школы слуха и речи Кларка в Нортгемптоне, юрист Гардинер Хаббард. Его 15-летняя дочь Майбел была глухой — в пять лет утратила слух из-за перенесенной болезни. При этом девушка говорила на нескольких языках и довольно успешно скрывала то, что не слышит собеседников, если сохраняла зрительный контакт. Но Хаббард хотел, чтобы популярный преподаватель Белл поработал над произношением его дочки. Со временем ученица вышла замуж за своего учителя. А мистер Хаббард соответственно стал тестем Белла и приобщил его к своим бизнес-проектам.

Так, Хаббард пытался победить монополию «Western Union» на телеграфную связь и поднимал этот вопрос в Конгрессе США. Но монополисты сопротивлялись. Так что Хаббард решил придумать обходной вариант – например, разработать мультиплексный телеграф, чтобы отправлять несколько сообщений по одному проводу одновременно. К реализации этой идеи Хаббард приобщил Белла, но его опыты были безуспешными. Однако именно работа над этим проектом, так и не ставшим успешным, привела к дальнейшему революционному открытию. Еще в процессе экспериментов с телеграфом Белл задумался о возможности передачи звука с помощью электричества. Эту идею он обсудил во время поездки в Вашингтон со знаменитым физиком Джозефом Генри. Тот поделился с изобретателем-новичком информацией о научных работах в соответствующей отрасли, а также спросил, опубликовать ли информацию о наработках Белла в издании Смитсоновского института, или же изобретатель сможет довести свои эксперименты до логического завершения. Белл ответил, что ему не хватает знаний в сфере электромагнетизма, поэтому он сомневается в своем успехе. Генри рекомендовал Беллу не публиковать данные о своих исследованиях, пока не создаст работающий аппарат, чтобы потом на этом заработать.

Это вдохновило изобретателя. Вернувшись в Бостон, он поделился идеей создания нового технического устройства с компаньоном Томасом Ватсоном. И они вместе начали экспериментировать. Их опыты дали результаты 2 июня 1875 года. Когда экспериментаторы замкнули контакты аппаратов, Александр Белл услышал слабое эхо в своем устройстве. Уже 3 июня 1875 года он создал рисунок будущего телефона. А Ватсон изготовил соответствующее устройство на следующий день. Они продолжали эксперименты. Но параллельно в том же направлении двигались и другие исследователи. И тут Беллу пригодился его практический тесть. Не дожидаясь пока дело дойдет до идеального результата, опытный юрист Хаббард поручил одному из коллег – Энтони Поллоку подать заявку на патент «Усовершенствование в телеграфии» от имени Александра Белла. Это сделали 14 февраля – лишь на несколько часов опередив одного из изобретателей-конкурентов – Элишу Грея. В дальнейшем схожесть чертежей и общая дата подачи заявки на патент стали причиной длительных судебных разбирательств. Но дело было сделано – патент № 174465 получил именно Белл. При том, что реально работающего устройства у него еще не было. Впервые разборчивый звук между передатчиком и приемником Белла и Ватсона удалось передать 10 марта 1876 года. В мае изобретение уже демонстрировали перед Американской академией искусств и наук, а также в Массачусетском технологическом институте и т.д. С этого началось восхождение нового вида связи, а также обогащение самого Белла.

7 марта 1936 года немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира. Подробнее.

7 марта 2022 года Генштаб ВСУ заявил об освобождении Чугуева. Подробнее.

7 марта 2022 года состоялось сражение на «Розе ветров» — «кадыровцы» попытались штурмовать Харьков, их уничтожили воины из 92 ОМБр, Нацгвардии и защитники, которые в будущем стали спецподразделением ГУР Минобороны «Kraken».

7 марта 2023 года в центре Харькова впервые за год полномасштабного вторжения включили освещение.

Церковный праздник 7 марта

7 марта чтят память священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. В начале IV века в Херсонесе была основана епископская кафедра. В это время Херсонес, который был до этого базой для римских воинов, переходил в зависимость от Византии. Иерусалимский Патриарх Ермон для ведения проповедей разослал в разные страны многих епископов. Двое из них, Ефрем и Василий, прибыли в Херсонес. Затем Ефрем проповедовал вдоль Дуная. Во времена гонений на христиан императора Диоклетиана Ефрема обезглавили. Василий же продолжал проповедовать в Херсонесе, пока не началась новая волна гонений – уже по приказу императора Максимиана. Противники христианства ворвались в дом Василия ночью, связали его, протащили по улицам и забили насмерть камнями и палками. Через год, узнав о мученической кончине святителя Василия, три его сподвижника – епископы Евгений, Елпидий и Агафодор, прибыли в Херсонес продолжить его дело. Все трое разделили судьбу своего предшественника – их забили камнями язычники. Через несколько лет, уже во времена царствования Константина Великого из Иерусалима в Херсонес прибыл епископ Еферий. Его защищал императорский указ, и стараниями Еферия в Херсонесе построили христианский храм. Чтобы отблагодарить императора за покровительство, святитель Еферий поехал в Константинополь, а на обратной дороге заболел и умер на острове Амосе. А на его место прибыл из Константинополя епископ Капитон. Он многих обратил в христианство. Но однажды, когда он отправился по делам в Константинополь, его корабль бурей прибило в устье Днепра, там местные язычники захватили корабль и утопили всех, кто на нем был.

Народные приметы

Если лед на водоемах все еще держится и не тает, год будет неурожайным.

Если горизонт стал синего цвета – скоро придет тепло.

Увидели в этот день зяблика – к холодной погоде, жаворонка – к теплу.

Что нельзя делать 7 марта

Нельзя сконцентрироваться на негативе.

Нельзя выяснять отношения, ссориться и злословить.