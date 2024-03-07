Сьогодні 7 березня: яке свято та день в історії

7 березня 2022 року Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про звільнення Чугуєва, а також відбулася битва на підступах до Харкова – на “Розі вітрів”. У 1936-му німецька армія зайшла до Рейнської демілітаризованої зони. У 1876-му Александер Белл запатентував телефон. У 1788-му сталася Велика кіотська пожежа в Японії.

Свята та пам’ятні дати 7 березня

7 березня – День “Бути почутим”, День народження телефонного апарату.

7 березня в історії

7 березня 1788 року сталася Велика кіотська пожежа в Японії. Детальніше.

7 березня 1876 року Александер Грем Белл запатентував телефон. Цей патент надалі отримав звання “найдорожчого в історії”.

Один із найзнаменитіших винахідників не був ні вченим-фізиком, ні інженером. Усе своє життя до доленосного винаходу він присвятив викладацькій діяльності. Спочатку вчив ораторського мистецтва, а згодом став сурдопедагогом і присвятив себе роботі з глухими. Юність та молодість Белл провів у Великій Британії, де народився. Там він почав застосовувати свою методику “Видимого мовлення”. Він працював із глухими дітьми. Згодом, на настійну вимогу батька та разом з ним, Белл переїхав до Канади (причина була дуже вагома, два брати Белла померли від туберкульозу, і зміною клімату батько розраховував врятувати тепер уже єдиного сина). На іншому континенті ні Александер, ні його батько – успішний британський логопед – не були відомі, їм довелося починати все спочатку.

Після тривалих пошуків роботи Белл влаштувався до Бостонської школи для глухих. Його система навчання дітей з вадами слуху швидко набула популярності, про нього почала писати преса. Уже в 1872 році, у 26 років, викладач став професором “голосової фізіології та красномовства” в Ораторській школі університету Бостона. Переломний момент і в кар’єрі, і в особистому житті Белла стався, коли на його роботу звернув увагу президент Школи слуху та мовлення Кларка в Нортгемптоні, юрист Гардінер Хаббард. Його 15-річна дочка Майбел була глухою – у п’ять років втратила слух через перенесену хворобу. При цьому дівчина говорила кількома мовами та досить успішно приховувала те, що не чує співрозмовників, якщо зберігала зоровий контакт. Але Хаббард хотів, щоб популярний викладач Белл попрацював над вимовою його доньки. Згодом учениця вийшла заміж за свого вчителя. А містер Хаббард відповідно став тестем Белла та долучив його до своїх бізнес-проєктів.

Так, Хаббард намагався перемогти монополію “Western Union” на телеграфний зв’язок і порушував це питання в Конгресі США. Але монополісти чинили опір. Тож Хаббард вирішив вигадати обхідний варіант – наприклад, розробити мультиплексний телеграф, щоб відправляти кілька повідомлень по одному дроту одночасно. До реалізації цієї ідеї Хаббард долучив Белла, але його досліди були марними. Проте саме робота над цим проєктом, що так і не став успішним, призвела до подальшого революційного відкриття. Ще в процесі експериментів із телеграфом Белл задумався про можливість передачі звуку за допомогою електрики. Цю ідею він обговорив під час поїздки до Вашингтона зі знаменитим фізиком Джозефом Генрі. Той поділився з винахідником-новачком інформацією про наукові роботи у відповідній галузі, а також запитав, чи опублікувати інформацію про напрацювання Белла у виданні Смітсонівського інституту, чи винахідник зможе довести свої експерименти до логічного завершення. Белл відповів, що йому не вистачає знань у сфері електромагнетизму, тому він сумнівається у своєму успіху. Генрі рекомендував Беллу не публікувати дані про свої дослідження, поки не створить робочий апарат, щоб потім на цьому заробити.

Це надихнуло винахідника. Повернувшись до Бостона, він поділився ідеєю створення нового технічного пристрою з компаньйоном Томасом Ватсоном. І вони разом почали експериментувати. Їхні досліди дали результати 2 червня 1875 року. Коли експериментатори замкнули контакти апаратів, Александер Белл почув слабку луну у своєму пристрої. Уже 3 червня 1875 року він створив малюнок майбутнього телефону. А Ватсон виготовив відповідний пристрій наступного дня. Вони продовжували експерименти. Але паралельно у тому ж напрямку рухалися й інші дослідники. І тут Беллу став у пригоді його практичний тесть. Не чекаючи, поки справа дійде до ідеального результату, Хаббард доручив одному з колег – юристу Ентоні Поллаку подати заявку на патент “Удосконалення в телеграфії” від імені Олександра Белла. Це зробили 14 лютого – лише на кілька годин випередивши одного із винахідників-конкурентів – Елішу Грея. Надалі схожість креслень та загальна дата подання заявки на патент стали причиною тривалих судових розглядів. Але справу було зроблено – патент № 174465 отримав саме Белл. При тому, що пристроя, який би реально працював, ще не було. Вперше розбірливий звук між передавачем та приймачем Белла та Ватсона вдалося передати 10 березня 1876 року. У травні винахід уже демонстрували перед Американською академією мистецтв і наук, а також у Массачусетському технологічному інституті тощо. З цього почалося сходження нового виду зв’язку, а також збагачення самого Белла.

7 березня 1936 року німецька армія зайшла до Рейнської демілітаризованої зони, порушивши умови Версальського миру. Детальніше.

7 березня 2022 року Генштаб ЗСУ заявив про звільнення Чугуєва. Детальніше.

7 березня 2022 року відбулася битва на “Розі вітрів” – “кадировці” спробували штурмувати Харків, їх знищили воїни з 92 ОМБр, Нацгвардії та захисники, які в майбутньому стали спецпідрозділом ГУР Міноборони “Kraken”.

7 березня 2023 року в центрі Харкова вперше за рік повномасштабного вторгнення включили освітлення.

Церковне свято 7 березня

7 березня вшановують пам’ять священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василiя, Єфрема, Капитона, Євгенiя, Єферiя, Єлпидiя та Агафодора. На початку IV століття у Херсонесі було засновано єпископську кафедру. У ці часи Херсонес, що був до того базою для римських воїнів, переходив у залежність від Візантії. Єрусалимський Патріарх Єрмон для ведення проповідей розіслав у різні країни багатьох єпископів. Двоє з них, Єфрем і Василь, прибули до Херсонесу. Далі Єфрем проповідував вздовж Дунаю. За часів гонінь на християн імператора Діоклетіана Єфрема обезголовили. Василь же продовжував проповідувати в Херсонесі, аж поки не розпочалась нова хвиля гонінь – уже за наказом імператора Максиміана Галерія. Противники християнства увірвалися до дома Василя вночі, зв’язали його, потягли вулицями та забили до смерті камінням та палицями. Через рік, дізнавшись про мученицьку кончину святителя Василія, три його сподвижники – єпископи Євген, Єлпидій та Агафодор, прибули до Херсонесу продовжити його справу. Проте всі троє розділили долю свого попередника – їх забили камінням язичники. Через кілька років, уже за часів царювання Костянтина Великого з Єрусалиму до Херсонесу прибув єпископ Єферій. Його захищав імператорський указ, тож стараннями Єферія в Херсонесі збудували християнський храм. Щоб віддячити імператору за заступництво, святитель Єферій їздив до Константинополя, дорогою назад він захворів і помер на острові Амосі. А на його місце прибув з Константинополя єпископ Капитон. Він багатьох обернув у християнство. Але якось, коли він вирушив у справах до Константинополя, його корабель бурею прибило в гирло Дніпра, там місцеві язичники захопили корабель і втопили всіх, хто на ньому був.

Народні прикмети

Якщо лід на водоймах усе ще тримається й не тане — рік буде неврожайним.

Якщо горизонт став синього кольору — швидко прийде тепло.

Побачили в цей день зяблика — до холодної погоди, жайворонка — до тепла.

Що не можна робити 7 березня

Не можна концентруватися на негативі.

Не можна з’ясовувати відносини, сваритися та лихословити.