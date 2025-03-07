Вісім авіаударів і понад пів сотні обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу

Минулої доби окупанти завдали вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’ятьох КАБів, задіяли 76 дронів-камікадзе, також здійснили 508 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними українських бійців, СОУ успішно відбили чотири атаки супротивника в районі Вовчанська.

За минулу добу ворог втратив 54 особи, з них 26 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, з них: одна бойова броньована машина, шість автомобілів, вісім одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 53 БпЛА.

Знищено: 61 укриття для особового складу.