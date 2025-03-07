Live
  • Пт 07.03.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

Вісім авіаударів і понад пів сотні обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу

Фронт 13:17   07.03.2025
Вікторія Яковенко
Вісім авіаударів і понад пів сотні обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби окупанти завдали вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’ятьох КАБів, задіяли 76 дронів-камікадзе, також здійснили 508 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними українських бійців, СОУ успішно відбили чотири атаки супротивника в районі Вовчанська.

За минулу добу ворог втратив 54 особи, з них 26 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, з них: одна бойова броньована машина, шість автомобілів, вісім одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 53 БпЛА.

Знищено: 61 укриття для особового складу.

Читайте також: ISW: інформація про те, що росіяни окупували до 80% Вовчанська – брехня

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова — головне за 7 березня: ранковий обстріл, удар БпЛА “Молния”
Новини Харкова — головне за 7 березня: ранковий обстріл, удар БпЛА “Молния”
07.03.2025, 13:21
Вісім авіаударів і понад пів сотні обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу
Вісім авіаударів і понад пів сотні обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу
07.03.2025, 13:17
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій був п’яним, встановили копи у Харкові
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій був п’яним, встановили копи у Харкові
07.03.2025, 12:41
Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова
Терехов назвав галузь, яка має стати «локомотивом зростання» Харкова
06.03.2025, 21:28
По Харкову вдарив БпЛА «Молния»: дані Терехова та Синєгубова (доповнюється)
По Харкову вдарив БпЛА «Молния»: дані Терехова та Синєгубова (доповнюється)
07.03.2025, 12:01

Новини за темою:

12:09
ОТУВ «Харків»: за добу РФ втратила 37 військових, артсистеми та РЕБ
16:48
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ
16:49
Де атакували окупанти впродовж дня на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
16:18
ГШ: на Харківському напрямку ворог не атакував, на Куп’янському – йдуть бої
08:09
Армія РФ била по Харківщині з авіації, атакувала тричі – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Вісім авіаударів і понад пів сотні обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 13:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти завдали вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’ятьох КАБів, задіяли 76 дронів-камікадзе, також здійснили 508 обстрілів позицій захисників України.".