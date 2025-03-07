Вісім авіаударів і понад пів сотні обстрілів – ОТУВ «Харків» про добу
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби окупанти завдали вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’ятьох КАБів, задіяли 76 дронів-камікадзе, також здійснили 508 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТУВ «Харків».
За даними українських бійців, СОУ успішно відбили чотири атаки супротивника в районі Вовчанська.
За минулу добу ворог втратив 54 особи, з них 26 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку армія РФ втратила знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, з них: одна бойова броньована машина, шість автомобілів, вісім одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 53 БпЛА.
Знищено: 61 укриття для особового складу.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти завдали вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’ятьох КАБів, задіяли 76 дронів-камікадзе, також здійснили 508 обстрілів позицій захисників України.".