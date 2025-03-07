Восемь авиаударов и более полусотни обстрелов – ОТГВ «Харьков» о сутках
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки оккупанты нанесли восемь авиационных ударов с применением девяти КАБов, задействовали 76 дронов-камикадзе, также совершили 508 обстрелов позиций защитников Украины, сообщили в ОТГВ «Харьков».
По данным украинских бойцов, СОУ успешно отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.
За прошедшие сутки враг потерял 54 человека, из них 26 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, из них одна боевая бронированная машина, шесть автомобилей, восемь единиц спецтехники, средство РЭБ и 53 БпЛА.
Уничтожено: 61 укрытие для личного состава.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты нанесли восемь авиационных ударов с применением девяти КАБов, задействовали 76 дронов-камикадзе, также совершили 508 обстрелов позиций защитников.".