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Восемь авиаударов и более полусотни обстрелов – ОТГВ «Харьков» о сутках

Фронт 13:17   07.03.2025
Виктория Яковенко
Восемь авиаударов и более полусотни обстрелов – ОТГВ «Харьков» о сутках Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки оккупанты нанесли восемь авиационных ударов с применением девяти КАБов, задействовали 76 дронов-камикадзе, также совершили 508 обстрелов позиций защитников Украины, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских бойцов, СОУ успешно отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

За прошедшие сутки враг потерял 54 человека, из них 26 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении армия РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, из них одна боевая бронированная машина, шесть автомобилей, восемь единиц спецтехники, средство РЭБ и 53 БпЛА.

Уничтожено: 61 укрытие для личного состава.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты нанесли восемь авиационных ударов с применением девяти КАБов, задействовали 76 дронов-камикадзе, также совершили 508 обстрелов позиций защитников.".