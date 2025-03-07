ISW: информация о том, что россияне оккупировали до 80% Волчанска – ложь

Аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке 7 марта проанализировали ситуацию на Харьковщине и рассказали, какие заявления РФ оказались ложными.

Прежде всего, аналитики опровергли заявления россиян о том, что те якобы захватили уже до 80% Волчанска. В целом, ситуация на севере области, по данным ISW остается неизменной, а атаки врага остаются безуспешными.

Однако на Купянском и Боровском направлении оккупантам все же удалось продвинуться. На опубликованных геолокационных кадрах видно, что россияне захватили часть территорий на юго-западе Двуречной.

«Российские блогеры заявили 6 марта, что русские войска продвинулись к северо-западу от Тополи, к северо-западу и западу от Двуречной, у Петровки (все к северо-востоку от Купянска) и к северу от Западного. Российский источник утверждал, что российские силы продвинулись в районе Фиголовки (к северу от Двуречной), Двуречной и Западного», – пишут аналитики, уточняя, что ни одно из этих заявлений подтвердить все же не удалось.

А вот на Боровском направлении эксперты заметили продвижение врага в районе населенного пункта Надежда.