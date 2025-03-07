ISW: інформація про те, що росіяни окупували до 80% Вовчанська – брехня

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні 7 березня проаналізували ситуацію на Харківщині та розповіли, які заяви РФ виявилися фейковими.

Насамперед аналітики спростували заяви росіян про те, що ті нібито захопили вже до 80% Вовчанська. Загалом ситуація на півночі області, за даними ISW, залишається незмінною, а атаки ворога – марними.

Однак на Куп’янському та Борівському напрямку окупантам все ж таки вдалося просунутися. На опублікованих геолокаційних кадрах видно, що росіяни захопили частину територій на південному заході Дворічної.

“Російські блогери заявили 6 березня, що російські війська просунулися на північний захід від Тополі, на північний захід і захід від Дворічної, біля Петрівки (все на північний схід від Куп’янська) і на північ від Западного. Російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися до одного кілометра в районі Куп’янська і що російські сили просунулися в районі Фиголівки (на північ від Дворічної), Дворічної та Западного”, – зазначили аналітики, уточнюючи, що жодну з цих заяв підтвердити все ж таки не вдалося.

А ось на Борівському напрямку експерти помітили просування ворога в районі населеного пункту Надія.