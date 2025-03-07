Опалення включили у харків’ян, які залишились без тепла через ранковий удар РФ

У вісьмох багатоповерхівках в Харкові, що залишилися без опалення внаслідок ранкового обстрілу, відновили теплопостачання. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ворог о 06:30 ранку атакував Київський район Харкова ракетою «Іскандер-М». Зруйнована котельня. Руйнування досить значні. Це виключно була житлова забудова і критичне підприємство з надання опалення місцевому населенню», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також розповів, як у Харкові та області проходить опалювальний сезон.

«Попри характеристику нашого регіону, те, що ми прифронтова територія, 40 км до ворога. І постійно наша критична інфраструктура зазнає ушкоджень. Наприклад, днями на одне підприємство було скеровано ворогом 22 «шахеди». Тим не менше, в таких умовах нам вдається у плановому режимі проходити опалювальний сезон. І завдяки нашим військових, і, звичайно, всім службам, які працюють над оперативним відновленням у випадку пошкодження. У такому режимі ми працюємо з 2022 року. Наразі у нас йде опалювальний сезон планово, однак ми не можемо знати коли буде наступний удар і все залежить від військової обстановки», – пояснив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вранці Харків був під атакою РФ, вибух пролунав близько 06:30. Мер Ігор Терехов повідомив, що прилетіло по Київському району – по інфраструктурному об’єкту, дісталося і сусіднім будинкам. Крім того, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог пошкодив гаражі та припарковані поряд авто, а на місці “прильоту” виникла пожежа. Також він повідомив, що через удар 670 абонентів залишилися без опалення. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб. Пізніше в облпрокуратурі уточнили: ЗС РФ випустили по місту балістичну ракету “Іскандер-М”. За даними Харківської міськради, внаслідок «прильоту» у Київському районі пошкоджена 21 будівля.