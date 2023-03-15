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Харків’янам пропонують безкоштовно вакцинувати своїх котів і собак

Суспільство 20:05   15.03.2023
Олена Нагорна
Харків’янам пропонують безкоштовно вакцинувати своїх котів і собак

Традиційна кампанія з вакцинації проти сказу домашніх котів та собак стартує у Харкові в понеділок, 20 березня.

Протягом березня-квітня прищепити тварин можна буде на дільницях КП “Жилкомсервіс” – на кожній ветеринари прийматимуть у певний день, згідно з графіком, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Вакцинувати можна котів та собак у віці від двох місяців. Сама процедура та препарат є безкоштовними. Ветлікареві потрібно буде заплатити лише 10 гривень за довідку.

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Дізнатись коли тварин вакцинуватимуть на певній дільниці можна з графіка, а також з інформації на дошках оголошень на будинках. Також можна звертатись за телефоном (0572) 52-41-55.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 20:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Традиційна кампанія з вакцинації проти сказу домашніх котів та собак стартує у Харкові в понеділок, 20 березня.".