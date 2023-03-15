Харків’янам пропонують безкоштовно вакцинувати своїх котів і собак
Традиційна кампанія з вакцинації проти сказу домашніх котів та собак стартує у Харкові в понеділок, 20 березня.
Протягом березня-квітня прищепити тварин можна буде на дільницях КП “Жилкомсервіс” – на кожній ветеринари прийматимуть у певний день, згідно з графіком, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
Вакцинувати можна котів та собак у віці від двох місяців. Сама процедура та препарат є безкоштовними. Ветлікареві потрібно буде заплатити лише 10 гривень за довідку.
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Дізнатись коли тварин вакцинуватимуть на певній дільниці можна з графіка, а також з інформації на дошках оголошень на будинках. Також можна звертатись за телефоном (0572) 52-41-55.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 20:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Традиційна кампанія з вакцинації проти сказу домашніх котів та собак стартує у Харкові в понеділок, 20 березня.".