Харків’янам пропонують безкоштовно вакцинувати своїх котів і собак

Традиційна кампанія з вакцинації проти сказу домашніх котів та собак стартує у Харкові в понеділок, 20 березня.

Протягом березня-квітня прищепити тварин можна буде на дільницях КП “Жилкомсервіс” – на кожній ветеринари прийматимуть у певний день, згідно з графіком, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Вакцинувати можна котів та собак у віці від двох місяців. Сама процедура та препарат є безкоштовними. Ветлікареві потрібно буде заплатити лише 10 гривень за довідку.

Дізнатись коли тварин вакцинуватимуть на певній дільниці можна з графіка, а також з інформації на дошках оголошень на будинках. Також можна звертатись за телефоном (0572) 52-41-55.