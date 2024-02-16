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Голова облздоров’я Максим Хаустов звільнився з ХОВА

Суспільство 16:19   16.02.2024
Оксана Якушко
Голова облздоров’я Максим Хаустов звільнився з ХОВА

Про це Максим Хаустов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Максим Хаустов звільнився з посади директора облдепартаменту охорони здоров’я за згодою сторін, уточнили Суспільне Харків.

Від 16 лютого виконувачкою обов’язків очільника департаменту призначили заступницю Хаустова Тетяну Деменко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 16:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це Максим Хаустов повідомив на своїй сторінці у Facebook.".