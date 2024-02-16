Голова облздоров’я Максим Хаустов звільнився з ХОВА

Про це Максим Хаустов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Максим Хаустов звільнився з посади директора облдепартаменту охорони здоров’я за згодою сторін, уточнили Суспільне Харків.

Від 16 лютого виконувачкою обов’язків очільника департаменту призначили заступницю Хаустова Тетяну Деменко.